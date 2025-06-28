IFLC’nin 23. yıl etkinlikleri Almanya’daki Colors of Voices Şarkı Yarışması’yla başladı

CEVDET İNAN





Almanya’nın Geseke şehrinde düzenlenen etkinlik, 23 yıl önce başlayan IFLC serüveninden kesitlerin ekrana yansıtılmasıyla başladı. Ardından, Moldova’dan Valeria ve Papua Yeni Gine’den Ristarlis, dünya çocuklarıyla birlikte sahne alarak “Colors of the World” şarkısını seslendirdi.













Festival Havasında Geçen Renkli Bir Gün





Sabah erken saatlerde başlayan etkinliklerde yarışmacı öğrenciler son provalarını yaparken, festival alanında halaylar çekildi, farklı kültürlerin buluştuğu keyifli bir atmosfer oluştu.

















Eringerfeld Spor Salonu Müdürü Herr Ralf Oliver Friedrich, açılış konuşmasında programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok sesliliğin, çok renkliliğin ve çok kültürlülüğün dünya barışına önemli katkılar sağladığını belirtti.





Ev sahibi Geseke Belediye Başkanı Herr Dr. Remco van der Velden ise konuşmasında, öğrencilerin uzun zamandır bu gece için hazırlandığını vurguladı ve ortaya koydukları performansların büyük coşku yarattığını ifade etti.





























Sahne Performansları ve Renkli Gösteriler





Yarışma aralarında Almanya’dan Grup Nevbahar, sahne performanslarıyla seyirciyi coşturdu. Grubun üyeleri Melike, Nur, Afra, Zümra, İnci, Kevser ve Tuğba Türkçe potpori; Ali, Çelebi, Ebubekir ve Erkam ise Karadeniz Potporisi ile sahne aldı.





Arnavutluk’tan John Yesku ve Ümit, seslendirdikleri potpori ile salondaki coşkuyu artırdı.





Xhoni, Hicran ve Ümit ise birlikte seslendirdikleri şiirle izleyiciden büyük alkış aldı.





Semah Gösterisi Büyük Beğeni Topladı





Etkinlikte ayrıca genç yeteneklerin sahnelediği Semah Gösterisi, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Manevi ve sanatsal bir atmosfer oluşturan bu performans, geceye anlam kattı.





IFLC etkinlikleri Colors of Voices Türkçe Şarkı Yarışması ve 5 Temmuz’da Bochum’da düzenlenecek olan Zaman’ın İzleri programları ile devam edecek.









Saatler 19.00’u gösterdiğinde ise festival alanındaki coşku, yerini salondaki yarışma heyecanına bıraktı. 14 ülkenin temsil edildiği finali binlerce kişi izledi; Alman misafirler de etkinliğe büyük ilgi gösterdi.Her biri birbirinden kaliteli 14 şarkının yarıştığı etkinlikte, rekabet üst düzeydeydi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada jüri üyeleri karar vermekte oldukça zorlandı.Birinciliği, Papua Yeni Gine’den yarışmaya katılan Nathaniel kazanırken, ikinciliği Almanya’dan Amalia aldı. Üçüncülüğü ise ABD’den Gurbani ile Endonezya’dan Keysa paylaştı.Yarışma birincisi Papua Yeni Gine’li Nathaniel; Başta çok heyecanlı ve gergin olduğunu, ancak daha sonra atmosferi görünce gerginliğinin kalktığını söyledi. Böyle bir derece beklemediğini ve harika hissettiğini ifade eden Genç sanatçı:“Bugün kariyerimin dönüm noktasıydı diyebilirim. Bundan sonraki hedefim, şarkı yazıp kayıtlarını almak istiyorum,“diye konuştu.Yarışma’da ikinciliği kazanan Almanya’dan Amalia ise, mutlu olduğunu ve böyle bir derece beklemediğini ifade etti. Amalia gelecekte Opera sanatçısı olmak istediğini sözlerine ekledi.Üçüncülüğü paylaşan ABD’li genç sanatçı Gurbani ise, zor geçtiğini ama hocalarının kendisine çok destek olduğunu söyledi. Şu anda çok mutlu olduğunu ve böyle bir derece beklemediğini ifade etti.