IFLC öğrencilerine Houston Belediye Meclisi'nde sıcak karşılama

Houston Belediye Meclis Toplantısına, 25 farklı ülkeden gelen 70 IFLC öğrencisinin bir kısmı davet edildi. Bu genç yetenekler, geçtiğimiz iki hafta boyunca Houston’da misafir edilerek şehirdeki misafirperverliği tecrübe ettiler.















ÇOCUKLAR SEVGİ DİLİ İLE KISA SÜREDE ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARDILAR





American Turkic Business Council Başkanı Orhan Osman, Belediye Başkanı ve meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, IFLC’yi anlattı ve öğrencilerin Houston’daki iki haftalık deneyimlerinden bahsetti. Osman, “Bu çocuklar, farklı coğrafyalardan gelmiş olmalarına rağmen sevgi dilini konuşarak çok kısa sürede çok güzel işler başardılar” dedi. Öğrencilerin, kültürel çeşitlilikleriyle Houston’a değer kattığını vurguladı. Ayrıca, çocukların kültürlerini dans ve sanat diliyle tanıttıklarını ve bu çeşitliliğin dünyadaki en büyük zenginliklerden biri olduğunu belirtti.





BELEDİYE BAŞKANI’NDAN SICAK KARŞILAMA

Houston Belediye Başkanı John Whitmire öğrencileri içten bir şekilde karşıladı. Başkan, meclis toplantisin rutin akisinin dışına çıkarak her bir öğrenciyi kursiye tek tek davet ederek onlara ülkelerini ve kendilerini tanıtma fırsatı verdi. “Sizleri Houston’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi Belediye Başkanı, gençlerin Houston’dan güzel anılarla ayrılmalarını umduğunu belirtti. IFLC öğrencileri, Belediye Başkanı ve meclis üyelerini 12 Ekim’de yapılacak olan festivale de davet ettiler.













JULİAN RAMİREZ DÜNYA BARIŞINA VURGU YAPTI

City Council At-Large-1 üyesi Julian Ramirez, bu tür uluslararası etkinliklerin dünya barışına hizmet ettiğini ifade etti. “Bu faaliyetlere liderlik eden kurumları takdir ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek American Turkic Business Council ve diğer organizatörlere minnettarlığını dile getirdi.





ED POLLARD’DAN RAİNDROP VE ATBC’YE ÖVGÜ

Bir diğer City Council üyesi Ed Pollard, Raindrop Foundation ve American Turkic Business Council’in Houston için önemli katkılar sağladığını belirtti. “Bu kurumlar, şehrimize ciddi faydalar sunan örnek kurumlardir,” dedi Pollard, bu hizmetlerin devamını dilediğini ve liderliklerinden dolayı minnettar olduğunu ekledi.





Toplantının sonunda IFLC öğrencileri, ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Houston Belediye Başkanı’na sundular. Başkan Whitmire ve tüm meclis üyeleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve bu özel anı ölümsüzleştirdiler.