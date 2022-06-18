IFLC Türkçe şarkı yarışması sonuçlandı

Pandemiden dolayı iki yıldır seyircisiz sanal ortamlarda yapılan IFLC bu yıl yeniden salonlara döndü. Geseke şehrinin ev sahipliğini yaptığı IFLC’nin ilk gününde Colors of Voices şarkı yarışmacıları sahne aldı. 13 finalistin yarıştığı finalde birincilik ABD’den katılan Alexis’e gitti. İkinci gün ise Türkçe şarkı yarışması finali vardı.















Reha Yeprem’in sunduğu finalde 11 öğrenci yarıştı. Birbirinden güzel şarkıları dinleyen jüri üyeleri dereceye girenleri seçmekte zorlandı. Yarışmacılar hem gözlere hem kulaklara hitap etti. Sunucu Reha Yeprem, ilk olarak üçüncüyü açıkladı. Kenya’dan Mark Stanford Türkçe şarkı yarışmasının üçüncüsü olurken, iki tane ikinci vardı. Romanya’dan Maria Emilia Adascaliti ve Arnavutluk’tan Isea Çılı ikincilik kürsüsünü beraber paylaştı. Yarışmanın birincisi ise ‘Geçer’ adlı parçayı seslendiren Kazakistan’dan Eva Shirko oldu. Birincilik sonrası büyük mutluluk yaşayan Eva Shirko, Sezen Aksu’nun ünlü eseri ‘Geçer’i bir kez daha seslendirdi.





Geseke şehrinde iki gün süren UFLC heyecanı haftaya pazar günü Berlin’e taşınacak. 23 farklı ülkeden gelen 26 öğrenci ‘Işığın Yükselişi’ adlı müzikalle Berlin’de muhteşem bir gösteriye imza atacak. Yarışmayı ve etkinlikleri IFLC’nin başta Youtube kanalı olmak üzere diğer sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.

