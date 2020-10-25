Samanyolu Haber /Medya / IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi /25 Ekim 2020 13:06

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Dünyanın farklı ülkelerinden gençleri aynı sahnede buluşturan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) 18.'si yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu sene internet üzerinden gerçekleştirildi. ‘Dostluk, Diyalog ve Kardeşlik’ temalı çalışmaların yanı sıra göçmen ve mültecilerin yaşadığı zorluklar sanat dili ile sahneye taşındı.

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Online olarak yayınlanan etkinlikte Meriç şarkısı "EVROS - MERİÇ - THE MARITSA" büyük ilgi gördü. Çocuklar tarafından seslendirilen şarkıda yaşanan zorlukların yanısıra mutluluklar da anlatılıyor.

Şarkı Sözleri:

Bir gün babam haydi hazırlanın gidiyoruz dedi
Duramayız artık yolumuz çetin
Ama sonu güvenli.
Herkesin elinde bir çanta, yola koyulduk heyecanla.
Meriç’e ulaştık, binbir zorluklaaaaaa sonundaaaa

Hayat yolunda giderken, tepe taklak olduk birden
Abi ne oluyor derken, bir gece geçiverdim Meriç’ten

Sus, yavaş, sessiz ol, gerekmedikçe konuşma
Sımsıkı tutun sakin ol, kolumu sakın bırakma

Bindik kalabalık bir bota, gecenin zifiri karanlığında
Sonunda ulaştık, sessizce kıyıyaaaa sonundaaaa

Gözlük, evrak, ID derken süzülüverdim geytten
Kimseler çakmadı mı harbiden? Uçuyorum galiba birader
Hostes abla soru sorma, ne olur beni zora sokma
Selfi lazım arkadaşlara, manzaramı da kapatma

Yeni bir yolculuk başlıyor iki gün sonra
Bir yolumuz kaldı bu seferki büyük uçakla
Biraz dinlendikten sonra, şimdi hazırız yola çıkmaya
Sonunda uçuyoruz kuş gibi semalardaaa, Almanya’yaaa

Geldim Almanya beni de ekleyin, burada olduğumu Merkel’e söyleyin
Beklentim yok endişe etmeyin, çünkü ben gönlü tok hizmet eriyim

Kalıcı kampım York Kaserne, acaba orası hangi kentte?
Görevli abi biletimi verde, yolumuza çıkalım selametle
York Kaserne tam efsane

Merak edenlere lavabo içerde, hassas noktası var kampın
Yiyecek yasak pencerelerde, yemekhanemiz lokanta gibi
En sevdiğimiz balık yemeği
Tekrar soralım Suriye’li abi buranın tavukları helal mi?
Kapı da görevli çanta arıyor, canım nasılda tost istiyor
İki dilim ekmek çıkarmak için ablalar abiler ne şekle giriyor
Çamaşırı attım yıkanmamış, görevli düğmeye mi basmamış?
Git gel ayaklar su toplamış
Önceden hayat ne kolaymış, benim hikayem burada bitiyor
Buradan gitmek insanı üzüyor, öyle güzel insanlar tanıdım
Kalpleri içimi ısıtıyor

İşte bu benim hikayem, türlü zorluklar yaşadım
Ama şunu sakın unutmayın, birçok güzel insan tanıdım

Her şey yeniden başlıyor, yanılıp da yolda kalmayın
Bu dünya bizim memleket, hadi durma durma hizmet et

Özgürlük adalet, iyilik doğruluk
Hepsi için alkış, kötülüğe kışkış

İnsanlığa hizmet et, yoluna devam et
Durma sakın durdukça, paslanırsın unutma.

Biri bitti demiş, biri kafayı yemiş
Biri fena takmış, birisi bırakmış

Kiminin işi yok, söyleyecek lafı çok
Aynası iştir kişinin, beklemeye gerek yok

Çalış çalış, doğru yoldan ayrılma
A1 b1 c 1 derken, entegre olduk erkenden

PROGRAMIN TAMAMI YOUTUBE ÜZERİNDEN SEYREDİLEBİLİR


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