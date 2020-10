IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Online olarak yayınlanan etkinlikte Meriç şarkısı "EVROS - MERİÇ - THE MARITSA" büyük ilgi gördü. Çocuklar tarafından seslendirilen şarkıda yaşanan zorlukların yanısıra mutluluklar da anlatılıyor.







Şarkı Sözleri:



Bir gün babam haydi hazırlanın gidiyoruz dedi

Duramayız artık yolumuz çetin

Ama sonu güvenli.

Herkesin elinde bir çanta, yola koyulduk heyecanla.

Meriç’e ulaştık, binbir zorluklaaaaaa sonundaaaa



Hayat yolunda giderken, tepe taklak olduk birden

Abi ne oluyor derken, bir gece geçiverdim Meriç’ten



Sus, yavaş, sessiz ol, gerekmedikçe konuşma

Sımsıkı tutun sakin ol, kolumu sakın bırakma



Bindik kalabalık bir bota, gecenin zifiri karanlığında

Sonunda ulaştık, sessizce kıyıyaaaa sonundaaaa



Gözlük, evrak, ID derken süzülüverdim geytten

Kimseler çakmadı mı harbiden? Uçuyorum galiba birader

Hostes abla soru sorma, ne olur beni zora sokma

Selfi lazım arkadaşlara, manzaramı da kapatma



Yeni bir yolculuk başlıyor iki gün sonra

Bir yolumuz kaldı bu seferki büyük uçakla

Biraz dinlendikten sonra, şimdi hazırız yola çıkmaya

Sonunda uçuyoruz kuş gibi semalardaaa, Almanya’yaaa



Geldim Almanya beni de ekleyin, burada olduğumu Merkel’e söyleyin

Beklentim yok endişe etmeyin, çünkü ben gönlü tok hizmet eriyim



Kalıcı kampım York Kaserne, acaba orası hangi kentte?

Görevli abi biletimi verde, yolumuza çıkalım selametle

York Kaserne tam efsane



Merak edenlere lavabo içerde, hassas noktası var kampın

Yiyecek yasak pencerelerde, yemekhanemiz lokanta gibi

En sevdiğimiz balık yemeği

Tekrar soralım Suriye’li abi buranın tavukları helal mi?

Kapı da görevli çanta arıyor, canım nasılda tost istiyor

İki dilim ekmek çıkarmak için ablalar abiler ne şekle giriyor

Çamaşırı attım yıkanmamış, görevli düğmeye mi basmamış?

Git gel ayaklar su toplamış

Önceden hayat ne kolaymış, benim hikayem burada bitiyor

Buradan gitmek insanı üzüyor, öyle güzel insanlar tanıdım

Kalpleri içimi ısıtıyor



İşte bu benim hikayem, türlü zorluklar yaşadım

Ama şunu sakın unutmayın, birçok güzel insan tanıdım



Her şey yeniden başlıyor, yanılıp da yolda kalmayın

Bu dünya bizim memleket, hadi durma durma hizmet et



Özgürlük adalet, iyilik doğruluk

Hepsi için alkış, kötülüğe kışkış



İnsanlığa hizmet et, yoluna devam et

Durma sakın durdukça, paslanırsın unutma.



Biri bitti demiş, biri kafayı yemiş

Biri fena takmış, birisi bırakmış



Kiminin işi yok, söyleyecek lafı çok

Aynası iştir kişinin, beklemeye gerek yok



Çalış çalış, doğru yoldan ayrılma

A1 b1 c 1 derken, entegre olduk erkenden







PROGRAMIN TAMAMI YOUTUBE ÜZERİNDEN SEYREDİLEBİLİR