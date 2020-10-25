IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Online olarak yayınlanan etkinlikte Meriç şarkısı "EVROS - MERİÇ - THE MARITSA" büyük ilgi gördü. Çocuklar tarafından seslendirilen şarkıda yaşanan zorlukların yanısıra mutluluklar da anlatılıyor.
Şarkı Sözleri:
Bir gün babam haydi hazırlanın gidiyoruz dedi
Duramayız artık yolumuz çetin
Ama sonu güvenli.
Herkesin elinde bir çanta, yola koyulduk heyecanla.
Meriç’e ulaştık, binbir zorluklaaaaaa sonundaaaa
Hayat yolunda giderken, tepe taklak olduk birden
Abi ne oluyor derken, bir gece geçiverdim Meriç’ten
Sus, yavaş, sessiz ol, gerekmedikçe konuşma
Sımsıkı tutun sakin ol, kolumu sakın bırakma
Bindik kalabalık bir bota, gecenin zifiri karanlığında
Sonunda ulaştık, sessizce kıyıyaaaa sonundaaaa
Gözlük, evrak, ID derken süzülüverdim geytten
Kimseler çakmadı mı harbiden? Uçuyorum galiba birader
Hostes abla soru sorma, ne olur beni zora sokma
Selfi lazım arkadaşlara, manzaramı da kapatma
Yeni bir yolculuk başlıyor iki gün sonra
Bir yolumuz kaldı bu seferki büyük uçakla
Biraz dinlendikten sonra, şimdi hazırız yola çıkmaya
Sonunda uçuyoruz kuş gibi semalardaaa, Almanya’yaaa
Geldim Almanya beni de ekleyin, burada olduğumu Merkel’e söyleyin
Beklentim yok endişe etmeyin, çünkü ben gönlü tok hizmet eriyim
Kalıcı kampım York Kaserne, acaba orası hangi kentte?
Görevli abi biletimi verde, yolumuza çıkalım selametle
York Kaserne tam efsane
Merak edenlere lavabo içerde, hassas noktası var kampın
Yiyecek yasak pencerelerde, yemekhanemiz lokanta gibi
En sevdiğimiz balık yemeği
Tekrar soralım Suriye’li abi buranın tavukları helal mi?
Kapı da görevli çanta arıyor, canım nasılda tost istiyor
İki dilim ekmek çıkarmak için ablalar abiler ne şekle giriyor
Çamaşırı attım yıkanmamış, görevli düğmeye mi basmamış?
Git gel ayaklar su toplamış
Önceden hayat ne kolaymış, benim hikayem burada bitiyor
Buradan gitmek insanı üzüyor, öyle güzel insanlar tanıdım
Kalpleri içimi ısıtıyor
İşte bu benim hikayem, türlü zorluklar yaşadım
Ama şunu sakın unutmayın, birçok güzel insan tanıdım
Her şey yeniden başlıyor, yanılıp da yolda kalmayın
Bu dünya bizim memleket, hadi durma durma hizmet et
Özgürlük adalet, iyilik doğruluk
Hepsi için alkış, kötülüğe kışkış
İnsanlığa hizmet et, yoluna devam et
Durma sakın durdukça, paslanırsın unutma.
Biri bitti demiş, biri kafayı yemiş
Biri fena takmış, birisi bırakmış
Kiminin işi yok, söyleyecek lafı çok
Aynası iştir kişinin, beklemeye gerek yok
Çalış çalış, doğru yoldan ayrılma
A1 b1 c 1 derken, entegre olduk erkenden
Bir gün babam haydi hazırlanın gidiyoruz dedi
Duramayız artık yolumuz çetin
Ama sonu güvenli.
Herkesin elinde bir çanta, yola koyulduk heyecanla.
Meriç’e ulaştık, binbir zorluklaaaaaa sonundaaaa
Hayat yolunda giderken, tepe taklak olduk birden
Abi ne oluyor derken, bir gece geçiverdim Meriç’ten
Sus, yavaş, sessiz ol, gerekmedikçe konuşma
Sımsıkı tutun sakin ol, kolumu sakın bırakma
Bindik kalabalık bir bota, gecenin zifiri karanlığında
Sonunda ulaştık, sessizce kıyıyaaaa sonundaaaa
Gözlük, evrak, ID derken süzülüverdim geytten
Kimseler çakmadı mı harbiden? Uçuyorum galiba birader
Hostes abla soru sorma, ne olur beni zora sokma
Selfi lazım arkadaşlara, manzaramı da kapatma
Yeni bir yolculuk başlıyor iki gün sonra
Bir yolumuz kaldı bu seferki büyük uçakla
Biraz dinlendikten sonra, şimdi hazırız yola çıkmaya
Sonunda uçuyoruz kuş gibi semalardaaa, Almanya’yaaa
Geldim Almanya beni de ekleyin, burada olduğumu Merkel’e söyleyin
Beklentim yok endişe etmeyin, çünkü ben gönlü tok hizmet eriyim
Kalıcı kampım York Kaserne, acaba orası hangi kentte?
Görevli abi biletimi verde, yolumuza çıkalım selametle
York Kaserne tam efsane
Merak edenlere lavabo içerde, hassas noktası var kampın
Yiyecek yasak pencerelerde, yemekhanemiz lokanta gibi
En sevdiğimiz balık yemeği
Tekrar soralım Suriye’li abi buranın tavukları helal mi?
Kapı da görevli çanta arıyor, canım nasılda tost istiyor
İki dilim ekmek çıkarmak için ablalar abiler ne şekle giriyor
Çamaşırı attım yıkanmamış, görevli düğmeye mi basmamış?
Git gel ayaklar su toplamış
Önceden hayat ne kolaymış, benim hikayem burada bitiyor
Buradan gitmek insanı üzüyor, öyle güzel insanlar tanıdım
Kalpleri içimi ısıtıyor
İşte bu benim hikayem, türlü zorluklar yaşadım
Ama şunu sakın unutmayın, birçok güzel insan tanıdım
Her şey yeniden başlıyor, yanılıp da yolda kalmayın
Bu dünya bizim memleket, hadi durma durma hizmet et
Özgürlük adalet, iyilik doğruluk
Hepsi için alkış, kötülüğe kışkış
İnsanlığa hizmet et, yoluna devam et
Durma sakın durdukça, paslanırsın unutma.
Biri bitti demiş, biri kafayı yemiş
Biri fena takmış, birisi bırakmış
Kiminin işi yok, söyleyecek lafı çok
Aynası iştir kişinin, beklemeye gerek yok
Çalış çalış, doğru yoldan ayrılma
A1 b1 c 1 derken, entegre olduk erkenden
PROGRAMIN TAMAMI YOUTUBE ÜZERİNDEN SEYREDİLEBİLİR