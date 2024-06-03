IFLC'de nefesleri kesen performans!

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) Türkçe Şarkı Yarışması iki güçlü sesin mücadelesine sahne oldu. İpi göğüsleyen isim, güçlü sesiyle sergilediği performans sonrası seyircinin bir ağızdan 'bir daha, bir daha' diye tempo tuttuğu Arnavutluk temsilcisi Bletisa oldu. Jüri, seyircinin talebini haksız rekabete yol açağı gerekçesiyle reddetti. Bletisa'nın ismi gecenin birincisi olarak açıklandığında salonda alkış tufanı koptu. Bletisa gecenin sonunda şarkısını bir kez daha söyledi. Kazakistan'dan Margulan ile Romanya'dan Magda ikinciliği paylaşırken, yarışmada Bosna Hersek'i temsil eden Ajdin üçüncü oldu.











Yarışmaya saatler kala etkinliğin yapılacağı binanın önünde uzun kuyruk oluşturan seyirciler kapıların açılmasıyla salonu dakikalar içinde doldurdu. Almanya'nın Paderborn şehrindeki yarışmanın finalini Reha Yeprem sundu. Kazak Margulan ile Almanya adına yarışan Ukraynalı Diana'nın birlikte seslendirdiği açılış şarkısı 'Colors of the World'e dünya çocukları da eşlik etti.







Organizasyonun ev sahiplerinden Fatih Sağıroğlu yaptığı açılış konuşmasında, IFLC etkinliğinin sadece bir yarışma olmadığına işaret etti. IFLC'nin 'kültürel bir buluşma ve dostluk köprülerinin kurulduğu bir platform' olduğuna değinen Sağıroğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelen gençler barış ve sevgi mesajı iletecekler." dedi.









Şarkıların yanı sıra Kenya, Kırgızistan ve Kazakistan ekipleri dans performanslarıyla geceye renk kattı. Ödüllerin açıklanmasının ardından jüri üyeleri sahneye davet edildi. Jüri başkanı Özlem Nebioğlu Yeprem, "Her şeye rağmen sanata kıymet verdikçe, dünyada olan biten tüm çirkinliklere rağmen, sanat sevgiyi, sevgi de barışı getirecektir." dedi. Gecenin sonunda dünya çocukları bir ağızdan 'Yeni Bir Dünya' şarkısını söyledi.





DOKUZ AY BOYUNCA, GÜNDE 3 SAAT ÇALIŞTI

Güçlü sesi ve performansıyla ipi ilk sırada göğüsleyen Arnavutluk adına yarışan 12 yaşındaki Bletisa Karaj, duygularını şu cümlelerle dile getirdi: "Bu, hayatımdaki en güzel histi. Çok mutlu ve gururluyum. Diğer arkadaşlar da çok iyiydi. Hepsi harikaydı ama ben her zaman en iyisi olabilmeyi umut etmiştim."













Bletisa, yarışmak için ilkin 'İsyan' şarkısını seçtiklerini, ancak duygusunun daha yoğun olduğuna inandıkları için Aşk'a karar verdiklerini anlattı. Bletisa, "Şarkıya, eylül ayından beri günde 3 saat prova ederek hazırlandım." dedi. Etkinliklere katılan gençleri 'rakip değil, arkadaş' olarak çektiğini vurgulayan Bletisa şöyle konuştu: "Hiç bir zaman bu arkadaşlığı unutmayacağım. Herkes çok saf. Herkes çok masum. Birbirimizi çok seviyoruz. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Çok güzel anlar yaşıdık. Biteceğine çok üzülüyorum. Bu tecrübeyi bir daha yaşamayı çok isterim."













İKİNCİLİĞİ PAYLAŞTILAR

İkinciliği Kazak Margulan ile paylaşan Romen Magda, "İkinci olmayı beklemiyordum. Sanki rüyada gibiyim. Söyleyecek çok fazla kelimem var. IFLC'ye bana çok fazla fırsat verdiği için teşekkür ederim. " dedi. Şarkısını hissederek seslendirdiğini ifade eden Margulan ise şunları söyledi: "IFLC benim için çok faydalı oldu. Çok şey öğrendim. Bu bir yarışma değil. Bu bir aile. İsmim ikinciler arasında açıklanınca çok mutlu oldum. Kazanan diğer arkadaşlarımın performansı benden çok daha güzeldi."

















"100 YILDA BİR GELECEK NADİR BİR SES"

Ülkesi Bosna Hersek'te gazete ve televizyonların röportaj yapmak için peşinden koştuğu Ajdin Osmanovic son dönemde oldukça popüler olan bir isim. İnternete yüklenen videoları milyonlarca izlenen Aydin'ın hikayesi altıncı sınıf öğrencisiyken başlamış. Ajdin, devlet okuluna giderken müzik öğretmeni Jasmin Brassnjic tarafından keşfedilmiş. 20 yıllık müzik öğretmeni olduğunu belirten Brassnjic, "Yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Ajdin'ı ilk dinlediğimde 20 yıldır aradığım sesi bulduğumu anladım. İsmi gibi içim aydınlandı. Ajdin, 100 yılda bir gelecek nadir seslerden." değerlendirmesinde bulundu.





Öğretmeni, ailesinin imkanları kısıtlı olan öğrencisinin maddi olarak desteklenmesi halinde büyük başarılar elde edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.





IFLC sayesinde hayatında ilk kez ülkesinin dışına çıktığını anlatan Ajdin, festival hakkında şunları söyledi: "Çok mutluyum. Farklı ülkelerden arkadaşlarım oldu. Burada olmak hayatımda yaşadığım en güzel olay. Şarkıyı söylerken gözlerimi kapatıyorum. Şarkının hikayesi canlanıyor."













IFLC 8 HAZİRAN’DAKİ '4 MEVSİM' PROGRAMIYLA DEVAM EDECEK

Sahne çalışmalarına katılan öğrencilerin provaların dışında kalan zamanlarında Almanya’daki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Finalde yarışan öğrenciler IFLC’nin 8 Haziran’da düzenleyeceği ‘4 Mevsim’ programında da sahne alacak. ‘4 Mevsim’ Almanya’nın ardından, Fransa ve ABD’de de sahnelenecek.



