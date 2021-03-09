Samanyolu Haber /Kültür / IFLC'den Kadınlar Günü'ne özel Doodle /09 Mart 2021 12:30

IFLC'den Kadınlar Günü'ne özel Doodle

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) ‘Kadınlar Günü’ için özel projeler hazırladı. Uzun yıllardır yaptığı uluslararası etkinliklerle tanınan IFLC, Kadınlar Günü için hazırladığı özel projelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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IFLC, bu defa Doodle (Beyaz tahta üzerinde çizim) yöntemi ile kadınların günümüzdeki önemini anlattı. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda Kadınlar Günü’nün, kadınların teknoloji, buluş, politika, spor ve girişimcilikteki başarıların kutlanması anlamına geldiğini anlatıyor. Videoda ayrıca, kadınlara karşı eşitsizliğin ve ön yargıların ortadan kaldırılması ile birlikte kadın haklarına büyük katkılar sağlanabileceği belirtildi. 

IFLC ayrıca ABD, Nijerya, Belarus, Endonezya ve Romanya’da bulunan öğrenci ve velilerin “Kadınlar Günü” için hazırladığı özel mesajlar ve şarkı projelerini de paylaştı.
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