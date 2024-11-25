IFLC'den Romanya'da Hocaefendi'ye vefa









Etkinlikte, 30. Yılını kutlayan Lumina için yazılıp bestelenen şarkı da seslendirildi.

Dün akşam Bükreş’da 22. gerçekleştirilen etkinlik, farklı kültürlerden gelen genç yeteneklerin sahne performanslarıyla adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.Sunuculuğunu devlet televizyonu sunucusu’un yaptığıgösterisine, dünyanın dört bir yanından gelen 70 öğrenci, müzik, dans ve şarkılarıyla kültürel çeşitliliğin en güzel örneklerini sergiledi.Vivaldi’nin Dört Mevsim adlı konçertosundan esinlenilerek hazırlanmış bir konsept. Proje dört bölümden oluşurken, her bir mevsim ruhuna uygun kareografilerle desteklendi.Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan genç sanatçılar, izleyicilere adeta bir dünya turu yaptırdı. ABD, Romanya, Kenya, Kazakistan, Endonezya, Kırgızistan, Moldova, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Avustralya, Güney Afrika ve Tanzanya gibi birçok ülkeden gelen öğrenciler, Vivaldi’nin “Dört Mevsim” eserine modern bir yorum getirerek şarkı ve danslarını sergiledi.Gösteri, farklı dillerde söylenen yaklaşık 20 şarkıyla zengin bir repertuara sahipti. Dünya kültürlerinden 8’i aşkın dans koreografisiyle yeteneklerini gösteren gençler, salonu coşkuyla dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.Lumina Eğitim Kurumları’nın, Evrensel Değerler ve Diyalog Derneği (ADVU) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğe, Romanya’nın farklı illerinden gelen konukların yanı sıra; Bulgaristan, Moldova, Yunanistan gibi birçok Balkan ülkesinden gelen farklı meslek gruplarından davetliler de heyecana ortak oldu.Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, genç sanatçıların seslendirdiği “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısı oldu. Salonu dolduran konuklar hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.Program kapsamında geçtiğimiz ay vefat eden ve IFLC etkinliklerinin destekçisi ve ilham kaynağı olan Fethullah Gülen Hocaefendi de yad edildi.IFLC’nin yalnızca kültürel bir gösteri değil, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü ve bir arada yaşamanın gerçeğe dönüştüğü bir dünya hayali olduğuna dikkat çeken Lumina Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürsoy, bu ilhamın kaynağının da Fethullah Gülen Hocaefendi olduğunu belirtti.Gürsoy, “O sadece IFLC'nin vizyonerlerinden biri değildi, aynı zamanda tüm insanlığa ilham kaynağıydı. Sayın Fethullah Gülen'i saygı ve şükranla anıyor, onun ideallerini yüceltmeye devam etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.”Uluslararası Dil ve Kültür Festivali organize komitesi, IFLC'ye sunduğu katkılar nedeniyle Lumina Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Öz’e bir plaket verdi.Uluslararası Dil ve Kültür FLC etkinliğini Romanya’nın farklı şehirlerinden konukların yanı sıra Moldova, Ukrayna, Bulgaristan ve Makedonya gibi komşu ülkelerden gelen çeşitli meslek gruplarından davetliler de izledi. Konuklar, en ihtiyaç duyulan dönemde dünyaya, sanatın evrensel diliyle güçlü şekilde barış, sevgi ve birlikte yaşama mesajının verildiği fikrinde birleşti. İşte bazı görüşler:Gençlerin profesyonel sanat yetenekleri çok etkileyici. Bu yılki festival, etkinliğin ilham kaynağı Gülen’in vefatıyla daha bir anlam kazandı. Ben Gülen’i, kitaplarından tanıdım ve hemen ona ithafen bir şiir yazdım. Onun fikirleri dünyada hayat bulursa uyum ve barış içinde yaşayabiliriz.(Ukrayna): Ukrayna’nın Türkiye’deki ilk büyükelçisiyim. Savaştaki ülkem ve tüm dünyadaki barış umutlarının bu gençlerin elinde olduğunu gördüm ve hissettim. Geçen ay vefat eden, bu festivalin ilham sahibi Sayın Gülen’i de burada anmak istiyorum.(Moldova): İlk kez katıldığım festivalde, harika çocukların bizi şaşırtan harika performanslarını izledik. Sesleriyle, sıcak duygularıya bizi sardılar. 15 ülkeden çocukların oluşturduğu dostluk, gelecek için umut verici. Bu festival çok iyi düşünülmüş bir organizasyon.15 ülkeden çocukları bir araya getirerek böyle mükemmel bir iş çıkartmak çok takdir edilecek bir başarı. Program, farklılıklarımızla birlikte yaşamanın mesajını veriyor. Gençlerin bunu bu yaşta tecrübe etmesi çok büyük kazanım.Eski bir IFLC sanatçısı olarak büyük bir nostalji yaşadım. Festival her geçen gün gelişiyor, dostluk, sıcak duygular aynı kalıyor. Bu festival gençler için çok büyük bir deneyim.(TVR sunucusu): IFLC, hayatımda sunduğum en güzel gösteriler arasında. Farklı ülkelerden çocuklar, olağanüstü dostluk duygusuyla birbirine bağlanıyorlar. Sahnedeki enerji, kulisteki atmosfer bunun ispatı. Sanat farklı kültürleri işte böyle bağlıyor.(Moldova): Farklılıklarımıza rağmen nasıl birlikte yaşayabilleceğimizi bu etkinik bize gösteriyor. Barış, iletişim ve karşılıklı anlayışı öne çıkaran bu festivale herkes kendinden bir değer katıyor.(Makedonya): Makedonya’dan iyi bir takımla buradayız. Burada olmakla gurur duyuyoruz, Gülen’in açtığı bu yolu devam ettireceğiz.