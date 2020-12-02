IFLC'ye katıldım, hayatım değişti

SAMANYOLUHABER- Türkçe Olimpiyatları ve daha sonra Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) etkinliklerine katılan öğrenciler hâlihazırda ülkelerinde en tanınmış sanatçıları arasına girmeyi başardı.







Anna Trincer, müzik dünyasının önemli uluslararası etkinlikleri arasında yer alan Voice Kids, Ukrayna’da düzenlenen Voice of Ukrayna yarışmasının finalisti ve Junior Eurovision’da Ukrayna'yı temsil etti.





Trincer, Romanya’da Meridian International Lisesi’nden mezun olmuştu.







"IFLC'YE KATILMAM HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"





Trincer artık Ukrayna’nın en çok seyredilen dizilerin vazgeçilmez sanatçıları arasında.





IFLC’nin bu yıl online üzerinden gerçekleştirdiği etkinlik için özel bir mülakat veren Trincer, dil ve kültür festivallerine katılmasının hayatında adeta bir dönem noktası olduğunu vurguladı.





Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Anna Trincer, IFLC ve okuduğu lisedeki öğretmenlerin yakın ilgisini "büyük bir ilham verici" kaynak olarak niteledi.





Genç sanatçı IFLC’nin etkinliklerine katılmasının ise kendisine hayat tecrübesi kazandırdığını ifade etti. Trincer, gençlerin büyük ilgi gösterdiği Instagram'da 1,2 milyondan fazla takipçisi var.





IFLC ile ilgili ne söylemek istersin? IFLC senin için nasıl bir tecrübeydi?





Ne zaman IFLC'yi duysam festivalle ilgili birçok güzel anımdan dolayı hep gülümserim. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) IFLC'ye katıldım, sonra Fransa’da, birkaç kez Almanya'da ve Romanya’da. Oralardan birçok arkadaşım var. Diğer kültürlerle tanıştım.





Birçok gösteriye katıldım. Şimdi IFLC'deki arkadaşlarla hala bağlantıdayım. Birbirimize mesaj atıyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz.





Dolayısıyla, IFLC benim için gerçekten büyük bir fırsattı. Sahnede olmak, takımda bulunmak, gösterileri düzenleme sürecine katılmak, takımdakilerle iletişim kurmak, hem İngilizce hem de Türkçe gibi uluslararası dillerde, diğer ülkelerde, anne-baba olmadan iletişim kurmak.





Hiç zorlandın mı?





Tabii ki benim için biraz stresliydi, çünkü karşıma nelerin çıkacağını bilmiyordum. Hatırladığım kadarıyla her şey mükemmeldi. Çok farklı duygular içindeydim ve her defasında gösterimizi bitirdiğimizde IFLC bize bir hediye verirdi.





Mesela farklı ülkelerden küçük hediyelik eşyalar geliyordu. Bu yüzden IFLC'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, hayat tecrübesi kazandırdı aslında.





IFLC ile yaşadığın ilklerin var mı?





İlk IFLC'de ben 12 yaşındaydım ve kız olduğum için erkeklerden çok daha stresli oluyordum. Aslında hatırladığım bir şey daha var.





IFLC sayesinde hayatımda ilk kez Eyfel Kulesi'ni gördüm. Benim için bir rüyaydı bu. Bu yüzden, IFLC'nin hayalleri gerçekleştirdiğini düşünüyorum.





Bildiğim kadarıyla Türkçe Olimpiyatları'na katıldın değil mi?





Evet.





Uluslararası Türkçe Olimpiyatları. Bu tecrübe nasıldı ve hangi kategorilerde yarıştın? Nasıl tarif edersin?





Benim katılımımla Ukrayna ilk kez Türkçe Olimpiyatları'nın son turuna girdi. O tur Romanya’daydı. Herkes orkestra eşliğinde söylüyordu ve yarışmanın son turuydu. Kendimle gurur duydum, çünkü Ukrayna benimle son tura girmişti.





Biraz korkutucuydu tabi. Çünkü çok insan vardı, orkestrayla ilk performansım olacaktı. Tabi tüm Ukrayna seyrediyor olacaktı ve onları hayal kırıklığına uğratamazdım. Çok stresliydi çünkü tüm ülkenin sorumluluğunu hissediyordum, Junior Eurovision’daki gibi.





Kollarımın ve bacaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Herkes şarkı söylüyor ve dans ediyordu. İnsanların dostluğunu ve üretkenliğini hissettim ve o atmosfer içinde müthiş bir ilham geldi.





Peki şimdi Türkçe Olimpiyatları’ndan hatırladığın bir şarkıyı söyleyebilir misin?





Elbette. O şarkıyı hiç unutamam...





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Eller günahkâr

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Bir çağ yangını bu bütün

Dünya günahkâr

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