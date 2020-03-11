IFLC'ye katılmasaydım, MIT'den kabul alamazdım

Edwin Ouko Toleno, Kenya’da Hizmet Hareketi'ne ait okulda eğitim gören çocuklardan biri.







"Dünyanın en iyi üniversitesi" diye nitelenen Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) tam burslu kabul aldı. Edwin, seçmeler için girdiği mülakatta her şeyin Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) dans grubunda yer aldığını anlatmasıyla değiştiğini söylüyor.





"AKADEMİK BAŞARI DIŞINDA ARADIMIĞIZ ŞEY BU!"





MIT’ye müracaat eden öğrencilerin tamamının çok iyi okul dereceleri var. Edwin’i öne çıkaran ise okul dışında yaptığı bu etkinlik olmuş. Edwin, MIT mülakat heyetinin kendisine şunu söylediğini aktardı: “Uluslararası bir programa katılman çok önemli, akademik başarı dışında aradığımız şey buydu.”









Edwin Ouko Toleno, Kenya’nın Kisumu şehrinin eteklerinde kırsal bir okula devam ediyordu. Hayatını değiştiren an Kenya’nın başşehri Nairobi’deki Light Academy seçmelerine girmesi oldu.





O günlerde babasının işsiz olduğunu söyleyen Edwin Ouko Toleno, yerel bir ortaokulda kardeşiyle eğitim mücadelesi verirken, Light Academy’ye tam burslu olarak kabul edildi.





7 ÇOCUKLU BİR AİLENİN EN KÜÇÜĞÜ







Yedi kişilik ailenin en küçüğü olan Edwin, Light Academy günlerini, “Harika bir öğrenme deneyimiydi. İlk defa Nairobi’ye gelmiştim. Nairobi’deki tesislerine hayran kaldım. Kenya’daki devlet okullarıyla karşılaştırınca kendimi kutsanmış hissediyordum.” diye anlatıyor.





Edwin derslerinin yanında Light Academy’nin sunduğu diğer fırsatlardan da faydalandı ve Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne katıldı.





Edwin, onlarca ülkenin katıldığı bu festival sayesinde farklı kıtalara seyahat etme imkânı buldu. Almanya, Belçika, Romanya ve Moldova’da festivalin farklı bölümlerinde dans gösterisi yaptı.





ÜLKE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU





Bold Medya'ya mülakat veren Edwin, IFLC’ye hazırlanırken, okuldaki tam burs fırsatına derslerine çok çalışarak karşılık verdiğini söyledi.





Sonucunda da ülkedeki üniversite giriş sınavları KCSE’de ülke üçüncüsü oldu. Edwin’in bu başarısı çok önemli çünkü Kenya’da 100 yıllık köklü İngiliz okulları bulunuyor.





Başarısının ardından öğretmenleri için artık Edwin’in üniversite geleceğini planlama zamanı gelmişti ve MIT’ye başvurması yönünde tavsiyede bulundular.





Edwin karar sürecini anlatıyor: “MIT, Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralamasına göre dünyanın en iyi üniversitesiydi. Birkaç arkadaşım, çok zor olduğunu daha kolay bir üniversite tercih etmem gerektiğini söyledi. Fakat okulumdaki kariyer ve danışmanlık bölümü, hayallerimi gerçekleştirebileceğim yönünde tavsiyede bulundu.”





IFLC OLMASAYDI MIT’YE KABUL ALAMAZDIM





MIT mülakatına giren tüm öğrenciler gibi Edwin de ders notları açısından en iyi noktadaydı. Ancak rakiplerini geçmesini sağlayan şey dans ekibiyle katıldığı IFLC oldu: “Light Academy’de müfredat dışı bir etkinlik olan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne katıldığımı, orta öğrenimim boyunca dört ülkeyi ziyaret ettiğimi söylediğimde çok etkilendiler. Aradıkları şey akademik başarı yanında müfredat dışı başarıydı.”





Edwin ve arkadaşları IFLC’nin Romanya ayağında gösteri sırasında.





Edwin artık MIT’de Biyomedikal Mühendisliği alanında tam burslu bir öğrenci ve “IFLC olmasaydı MIT’ye girebileceğimi düşünmüyorum. Bence IFLC yürüdüğü bu güzel yola devam etmeli. Onlar olmasa bu ülkelere gidemezdim ve farklı ülkelerden insanları tanıma fırsatı bulamazdım.





Birçok insanın okuldaki ders dışı aktivitelere zaman kaybı olarak baktığına işaret eden Edwin, "Ancak genel öğrenme tecrübesi için bu aktiviteler gerçekten önemli." dedi.





"BİRİNİN BENİM İÇİN PARA ÖDEDİĞİNİ BİLİYORUM"





Edwin şunları dile getirdi: "Bir dans ekibine katılmak performansınızı düşürecek bir şey değil. Bu doğru değil. Dans ekibine katılarak, akademik başarınıza da devam edebilirsiniz. Bu bir taşla iki kuş vurmak gibi. İkisi de çok faydalı. Bu yüzden IFLC yürüdüğü bu güzel yolda devam etmeli."





Hayalini de paylaşan Edwin, “Birinin benim için para ödediğini biliyorum ve bu iyiliği Light Academy’ye geri ödemek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.



