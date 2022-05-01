Samanyolu Haber /Dünya / İftar coşkusu Atina’yı da sardı: 'Sevgi dolu bir dünyayı, hep birlikte kuralım' /01 Mayıs 2022 15:09

İftar coşkusu Atina’yı da sardı: 'Sevgi dolu bir dünyayı, hep birlikte kuralım'

Ramazan ayında farklı inanç ve kültürleri kaynaştıran iftarlardan biri de Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı. Hizmet gönüllüleri, diğer semavi dinlere bağlı insanlarla iftar sofrasında buluştu. Farklı inanç ve kültürler iftar sofrasında bir araya geldi.

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Hizmet gönüllülerinin kurduğu ‘Pigi’ (Umudun Kaynağı) Kültür Derneği iftar sofrasıyla farkıl dinden insanlara ev sahipliği yaptı. Gazeteciler, yayıncılar, avukatlar, iş adamları ve farklı milletlerden dernek temsilcileri aynı masa etrafında buluştu.

Pigi’deki iftarda Nisan ayında gösterime giren ve Yunanistan ve dünyada büyük ses getiren Invisible (Görünmez) belgeselinin yönetmen ve yapımcısı Marianna Kakaounaki, Amerikalı Yazar John Paul’un Hocaefendi ve Hizmet hakkındaki kitabını Yunanca dilinde basan Yunanistan’ın saygın ve köklü yayınevlerinden Papazisi Publications’ın sahibi Katerina Marku ve eşi gibi önemli isimler yer aldı.

İftar programında, Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan ve Yunanistan’a yerleşip yeni hayatlara başlayanlardan bazıları hikayelerini anlattılar. Geleneksel Türk yemekleri eşliğinde, yapılan iftar, iki toplum arasında köprülerin daha da kuvvetlenmesine vesile oldu.

PROF. DR. SAİD IŞIK: SİZ BİZİM KARDEŞLERİMİZSİNİZ

Yunanistan’da yaşayan kalp cerrahı Prof. Dr. Said Işık, iftar programında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Buraya gelmeden önce bu güzel camiaya nasıl hitap edeyim dedim, Baylar bayanlar mı desem, arkadaşlar mı desem, ikisi de pek olmadı gibi. Sonra bu harika kelimeleri buldum. Sevgili kardeşlerim, bu kelimeleri neden kullanıyorum, çünkü hepimiz Hz. Adem ve Havva’nın çocuklarıyız. Renklerimiz, milliyetlerimiz ne olursa olsun kardeş olduğumuzu söyleyebilmeliyiz.

BİZLER BİR ZORBADAN KAÇTIK, SİZLER BİZE KUCAK AÇTINIZ

Atina’ya ilk defa mesleki bir konferans vermek için 16 yıl önce gelmiştim. Yıllar sonra konferans verdiğim otelin hemen arkasında arkadaşlarımla birlikte mülteci olacağımı nerden bileyim? Herhangi biriniz bana bunu o zaman söyleseydi, muhtemelen bunun delilik olduğunu söylerdim. Bize kucak açtınız, bizler bir zorbadan kaçtık ve burada özgür yaşıyoruz. Bütün bunların kader olduğuna hepimiz inanıyoruz, bunların hepsi bir yerlerde yazılıdır.

YENİ BİR DÜNYAYI HEP BİRLİKTE KURALIM

Allah’ın gönderdiği her peygamberin doğuşu dünyaya bir ışıktır. Hz. İsa da dünyaya ışık getirdi. Hz. Muhammed’i de nur olarak kabul ediyoruz. İncil ve Kuran ayetlerine göre peygamberler kardeştir. Hazreti Muhammed ve Hz. İsa bu dönemde yaşasalardı, el ele olurlardı. Dünya barışı dileği ve el ele olma arzusuyla.

Günümüz fikir mimarlarından Fethullah Gülen, “El ele, savaşsız kardeş bir dünya inşa edelim” diyor. Teması dostluk ve kardeşlik olan yeni bir dünyayı hep birlikte kuralım.”

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