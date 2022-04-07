İftar menüleri cep yakıyor

’ye konuşan kent sakinleri, 70 liradan 150-200 liraya yükselen iftar menüsünün asgari ücretliler için artık bir hayal olduğunu ifade ederken, işletme sahipleriyse halkın olumsuz tepkisini haklı bularak, zamların nedeni olarak ülkedeki enflasyon oranlarını işaret etti.Yemek yemenin insanların en doğal haklarından biri olduğuna vurgu yapan Mustafa Özdikici, “Gaziantep halkı olarak yemeğe ekstra bir ilgi duyuyoruz. Bizim için yemek bir kültürdür. Şu anda bir restorana gidiyorsunuz iftar menüsü 250-300 lira ama asgari ücrete bakıyoruz 4 bin 500 lira. 4 kişilik bir ailenin iftara gittiğini düşünürseniz, kişi bir haftalık maaşını iftar sofrasında bırakıp gidecek. Ramazanın bereketi nerede kaldı? Şu anda Gaziantep’te domates 30 lira, biber 40 lira. 30 lira çeyrek altın parasıydı eskiden. Bırakın dışarıda yemek yemeyi insanlar artık pazara gidemez oldu’’ diye konuştu.Gaziantep’in gastronomi kenti olarak adını duyurmasının ardından artan fiyatlardan dolayı halkın dışarıda yemek yeme ihtimalinin de azaldığına dikkat çeken Tayhan Sazlık, “Artık kentte yemek ve tatlı fiyatları çok fazla arttı. Bu şartlarda asgari ücretli bir aile dışarıda hiçbir şey yiyemez. 4 kişilik bir aile bin lira hesap nasıl ödesin?’’ dedi.Salman Hançerkıran, “Aile bütçemiz artık bu fiyatları kaldıramıyor. Ailecek dışarıda yemek artık çok zor. Asgari ücretliler açısından ekonominin bu şekilde ilerlemesi çok zor bir durum doğurdu. Asgari ücrete gelen zammın ardından bütün ürünlere yeniden zam geldi. Böylelikle gelen zam da eridi gitti. Evimizin ekonomisini sağlamak için her yerden kısıyoruz, eğer dışarıda yemek yiyecek olsak maaşımız birkaç günde biter’’ dedi.Evde yemek yapmanın bile bu kadar maliyetli olduğunu belirten Mehmet Fatih Ergün, restoranda yemek yemenin imkansız hale geldiğini ifade ederek, asgari ücretlilerin son zamanlarda geçinmesinin bile iyice zorlaştığını söyledi.Hizmet sektörünün son 3 yıldır çok acı günler yaşadığını ifade eden restoran sahibi Ahmet Çadır ise sektörde kullanılan her türlü malzemenin fahiş fiyatlara ulaştığını belirterek, şunları söyledi:“Pandemi döneminden en çok etkilenen hizmet sektörü oldu. Daha sonra ise enflasyonla karşı karşıya geldik. Bizim aldığımız ham maddelere yüzde 60’ın üzerinde zam geldi. Biz ise müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin üzerine en fazla yüzde 10 oldu. Aradaki yüzde 50 farkı yine işletme sahipleri karşıladı. Bu yıl iftar menüleri çok pahalı. Bir işletme sahibi olarak bana da pahalı geldiğini söyleyebilirim. 4 kişinin dışarıda iftar yapması için ödeyeceği miktar bin lirayı buluyorsa bir sıkıntı var demektir. Ama bu zamların lokantacılarla, hizmet sektörü temsilcileriyle bir ilgisi yok. Bu tamamen ülkemizdeki enflasyonla alakalı bir durum. Zamları biz belirlemiyoruz. Biz de isteriz ki menüler 50 lira olsun, herkes uygun bir şekilde karnını doyursun. Ama istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Geçen yıl iftar menüsü 80-90 liraydı ama bu yıl bazı işletmelerde 250 lirayı buldu. Bu şekilde nereye kadar devam edecek biz de bilmiyoruz. İnşallah buna bir dur denilir.’’