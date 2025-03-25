İftar Zamanı 25'inci günde yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında

Kestane Kampı'ndan yayınanacak olan İftar Zamanı'nda Kemal Gülen yeni konuklarını ağırlayacak.
Programın bugünkü konukları:
Eğitim Danışmanı Adem Kalaç,
İlahiyatçı Bahattin Karataş,
Gazeteci Abdullah Abdulkadiroğlu,
Kâri Hamza Bilgiç,
Adem Kalaç ile:
Her koşulda hayırlı işler yapmaya devam etmeyi ve hizmet etmekten vazgeçmemeyi,
Bahattin Karataş ile:
İslam'ın evrenselliğini,
Abdullah Abdulkadiroğlu ile:
IJA Gazeteciler Buluşması'nı,
Kâri Hamza Bilgiç ile:
Kur'anı Kerim'i doğru öğrenmenin ve doğru okumanın önemini,
Ayrıca:
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
… ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
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