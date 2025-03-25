Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı 25'inci günde yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında /25 Mart 2025 13:58

İftar Zamanı 25'inci günde yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında

İftar Zamanı Türkiye saati ile 17:00'de yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

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Kestane Kampı'ndan yayınanacak olan İftar Zamanı'nda Kemal Gülen yeni konuklarını ağırlayacak. 

Programın bugünkü konukları:
 Eğitim Danışmanı Adem Kalaç,
 İlahiyatçı Bahattin Karataş,
 Gazeteci Abdullah Abdulkadiroğlu,
 Kâri Hamza Bilgiç,

 Adem Kalaç ile:
 Her koşulda hayırlı işler yapmaya devam etmeyi ve hizmet etmekten vazgeçmemeyi,

 Bahattin Karataş ile:
 İslam'ın evrenselliğini,

Abdullah Abdulkadiroğlu ile:
 IJA Gazeteciler Buluşması'nı,

 Kâri Hamza Bilgiç ile:
 Kur'anı Kerim'i doğru öğrenmenin ve doğru okumanın önemini,

 Ayrıca:

 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

 Özel röportajlar,

… ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

 MC TV ve MC YouTube kanalı 

 Hizmetten YouTube kanalı 

 Raindrops TV YouTube kanalı

 IBM YouTube kanalı 
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