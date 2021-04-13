'İftar Zamanı' başladı

Raindrops ve MC Tv mübarek Ramazan ayında Dünya'nın tüm renklerini sizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bunun için dünyanın her köşesinde hummalı bir çalışma yapılıyor.

Takipçi ve seyirciler için çok farklı ve zengin bir iftar programı içeriği hazırlanıyor. Şu anda dünyanın 5 kıtasından arkadaşlarımız, zengin içerikli, rengarenk bir program hazırlamak için çekimden çekime koşturuyorlar. Dünyanın dört bir yanından, Avusturalya’dan, Papua Yeni Gine'den, Bangladeş, Kanada, Arnavutluk'tan, Endonezya, Romanya'dan Ramazan'a özel içeriklerle sizleri Ramazan'ın manevi atmosferine davet edeceğiz. İlahi,naat, kaside, Kuran-ı Kerim, ezan, salavatlar, hikayeler, sohbetler, ramazan sokakları, sofraları hepsi ve daha fazlası İftar Zamanı programında olacak.