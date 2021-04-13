Samanyolu Haber /Gündem / 'İftar Zamanı' başladı /13 Nisan 2021 20:00

'İftar Zamanı' başladı

İftar Zamanı programı ilk bölümü ile You Tube'ta Rindrops TV ve Uydu aracılığı ile de MC EU TV'de başladı

SHABER3.COM



Raindrops ve MC Tv mübarek Ramazan ayında Dünya'nın tüm renklerini sizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bunun için dünyanın her köşesinde hummalı bir çalışma yapılıyor. 
Takipçi ve seyirciler için çok farklı ve zengin bir iftar programı içeriği hazırlanıyor. Şu anda dünyanın 5 kıtasından arkadaşlarımız, zengin içerikli, rengarenk bir  program hazırlamak için çekimden çekime koşturuyorlar.  Dünyanın dört bir yanından, Avusturalya’dan, Papua Yeni Gine'den, Bangladeş, Kanada, Arnavutluk'tan, Endonezya, Romanya'dan Ramazan'a özel içeriklerle sizleri Ramazan'ın manevi atmosferine davet edeceğiz. İlahi,naat, kaside, Kuran-ı Kerim, ezan, salavatlar, hikayeler, sohbetler, ramazan sokakları, sofraları hepsi ve daha fazlası İftar Zamanı programında olacak.
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