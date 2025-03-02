İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan canlı yayında: Kaçırmayın!

Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı İftar Zamanı, bu yıl Kestane Kampı'ndan yayınlanıyor. Canlı yayın 2'inci gününde farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıktı.
Programa farklı ülkelerden yapılan bağlantılar ve Reha Yeprem'in şiirleri de farklı bir renk katacak.
Canlı yayın aşağıdaki linkten takip edilebilir.
Diğer yandan İFTAR ZAMANI her gün farklı platformlardan da takip edilebilir.
Türkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalında
Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında
Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında