Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan canlı yayında: Kaçırmayın! /02 Mart 2025 18:03

İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan canlı yayında: Kaçırmayın!

Bu yılki yayınlarını Kestane Kampı'ndan yapan ekran klasiği İftar Zamanı, Ramazan'ın ikinici gününde yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında.

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Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı İftar Zamanı, bu yıl Kestane Kampı'ndan yayınlanıyor. Canlı yayın 2'inci gününde farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıktı. 

Programa farklı ülkelerden yapılan bağlantılar ve Reha Yeprem'in şiirleri de farklı bir renk katacak.  

Canlı yayın aşağıdaki linkten takip edilebilir. 


Diğer yandan İFTAR ZAMANI her gün farklı platformlardan da takip edilebilir.

Türkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalında 

 Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında 

 Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında 


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