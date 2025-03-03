Esra Bu¨yu¨kcombak ile de ’’Ramazan ve Beslenme: Sahur ve I·ftar Dengesi, Susuzluk problemiyle nasıl bas¸a c¸ıkabiliriz? Ac¸ kalmak vu¨cudumuza nasıl fayda sagˆlar? Bilim bu konuda ne diyor? Du¨nya ac¸lıkla tedavi yo¨ntemleri ararken bizim elimizde orucun s¸ifası var. Sahur bereketi sadece sofra bereketi mi? Yoksa kalbi bir anlamı da var mı? 30 gu¨n oruc¸tan sonra vu¨cudumuzda hangi degˆis¸iklikler kalıcı olur?’’ Sorularına cevap bulacağımız programda du¨nyanın farklı u¨lkelerinde yapılan o¨zel bagˆlantılar da yer alacak.





Ahmet Kurucan ve Esra Bu¨yu¨kcombak ile derin bir yolculugˆa c¸ıkılan programda Ahmet Kurucan ile: ‘’Du¨nya gurbetini kurbete c¸evirmek mu¨mku¨n mu¨, yitirilmis¸ cennete kavus¸mak ic¸in hangi adımları atmalıyız? I·nsanogˆlunun kars¸ılas¸tıgˆı imtihanlar ve bunlara kars¸ı durus¸umuz nasıl olmalı? U¨slubumuz ve dilimiz, dinimizin emaneti! Gu¨zel konus¸mayı nasıl o¨gˆreniriz? Hocaefendi'nin s¸iire olan ilgisi ve edebiyatın ruhumuza etkisi’’ konuları konuşulacak.Ayrıca, Fethullah Gu¨len Hocaefendi’nin kabri bas¸ından canlı bagˆlantıların ve farklı u¨lkelerden katılımların da yapıldığı I·FTAR ZAMANI her gu¨n;Tu¨rkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalındaAvrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalındaAmerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında