Samanyolu Haber / / İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan canlı yayında: Kaçırmayın! /03 Mart 2025 17:59

İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan canlı yayında: Kaçırmayın!

Bu yılki yayınlarını Kestane Kampı'ndan yapan ekran klasiği İftar Zamanı, Ramazan'ın üçüncü gününde yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında.

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Ahmet Kurucan ve Esra Bu¨yu¨kcombak ile derin bir yolculugˆa c¸ıkılan programda Ahmet Kurucan ile: ‘’Du¨nya gurbetini kurbete c¸evirmek mu¨mku¨n mu¨, yitirilmis¸ cennete kavus¸mak ic¸in hangi adımları atmalıyız? I·nsanogˆlunun kars¸ılas¸tıgˆı imtihanlar ve bunlara kars¸ı durus¸umuz nasıl olmalı? U¨slubumuz ve dilimiz, dinimizin emaneti! Gu¨zel konus¸mayı nasıl o¨gˆreniriz? Hocaefendi'nin s¸iire olan ilgisi ve edebiyatın ruhumuza etkisi’’ konuları konuşulacak.

Esra Bu¨yu¨kcombak ile de ’’Ramazan ve Beslenme: Sahur ve I·ftar Dengesi, Susuzluk problemiyle nasıl bas¸a c¸ıkabiliriz? Ac¸ kalmak vu¨cudumuza nasıl fayda sagˆlar? Bilim bu konuda ne diyor? Du¨nya ac¸lıkla tedavi yo¨ntemleri ararken bizim elimizde orucun s¸ifası var.  Sahur bereketi sadece sofra bereketi mi? Yoksa kalbi bir anlamı da var mı? 30 gu¨n oruc¸tan sonra vu¨cudumuzda hangi degˆis¸iklikler kalıcı olur?’’ Sorularına cevap bulacağımız programda du¨nyanın farklı u¨lkelerinde yapılan o¨zel bagˆlantılar da yer alacak.


Ayrıca, Fethullah Gu¨len Hocaefendi’nin kabri bas¸ından canlı bagˆlantıların ve farklı u¨lkelerden katılımların da yapıldığı I·FTAR ZAMANI her gu¨n;

Tu¨rkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalında
 youtube.com/@mc_tvresmi?si…

Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında
 youtube.com/@hizmetten?si=…

Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında
 youtube.com/@raindropstv?s…
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