İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan canlı yayında: Kaçırmayın!

Esra Bu¨yu¨kcombak ile de ’’Ramazan ve Beslenme: Sahur ve I·ftar Dengesi, Susuzluk problemiyle nasıl bas¸a c¸ıkabiliriz? Ac¸ kalmak vu¨cudumuza nasıl fayda sagˆlar? Bilim bu konuda ne diyor? Du¨nya ac¸lıkla tedavi yo¨ntemleri ararken bizim elimizde orucun s¸ifası var. Sahur bereketi sadece sofra bereketi mi? Yoksa kalbi bir anlamı da var mı? 30 gu¨n oruc¸tan sonra vu¨cudumuzda hangi degˆis¸iklikler kalıcı olur?’’ Sorularına cevap bulacağımız programda du¨nyanın farklı u¨lkelerinde yapılan o¨zel bagˆlantılar da yer alacak.
Ayrıca, Fethullah Gu¨len Hocaefendi’nin kabri bas¸ından canlı bagˆlantıların ve farklı u¨lkelerden katılımların da yapıldığı I·FTAR ZAMANI her gu¨n;
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Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında
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Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında
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