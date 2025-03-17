Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan yeni bölümüyle canlı yayında /17 Mart 2025 13:50

İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan yeni bölümüyle canlı yayında

Bu yıl Kestane Kampı'ndan yayınlanan İftar Zamanı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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Kemal Gülen ve değerli konukları İftar Zamanı programında, Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor. 


İftar Zamanı'nın bugünkü konukları:
 Dr. Ömer Atilla Ergi,
 Emre Çelik,
 Muhammed Said Selmanlar,

 Dr. Ömer Atilla Ergi ile:

 Her şey kaderde yazılı ise neden sorumlu tutuluyoruz,
 Kader ve özgür irade bir çelişki midir,

 Emre Çelik ve Muhammed Said Selmanlar ile:
 Diyalog hizmetlerini ve bu hizmetlerdeki tecrübelerini,

 Ayrıca:
 Mekke’den canlı bağlantı,
 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

 Özel röportajlar,

... ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

 İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!

 MC TV ve MC YouTube kanalı 

 Hizmetten YouTube kanalı 

 Raindrops TV YouTube kanalı 

 IBM YouTube kanalı 
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