İftar Zamanı Kestane Kampı'ndan yeni bölümüyle canlı yayında

Kemal Gülen ve değerli konukları İftar Zamanı programında, Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.









İftar Zamanı'nın bugünkü konukları:

Dr. Ömer Atilla Ergi,

Emre Çelik,

Muhammed Said Selmanlar,





Dr. Ömer Atilla Ergi ile:





Her şey kaderde yazılı ise neden sorumlu tutuluyoruz,

Kader ve özgür irade bir çelişki midir,





Emre Çelik ve Muhammed Said Selmanlar ile:

Diyalog hizmetlerini ve bu hizmetlerdeki tecrübelerini,





Ayrıca:

Mekke’den canlı bağlantı,

Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,





Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,





Özel röportajlar,





... ve tabii ki,





Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!





Bu dolu dolu programı kaçırmayın!





İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!





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