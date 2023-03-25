Samanyolu Haber /Gündem / 'İftar Zamanı' canlı yayında /25 Mart 2023 17:58

'İftar Zamanı' canlı yayında

MC TV'de yayımlanan Reha Yeprem'in sunuculuğunu yaptığı 'İftar Zamanı' Ramazan'ın üçüncü İlahiyatçı Yazar Mehmet Yıldız'ı ağırlıyor.

'İftar Zamanı'

Sunuculuğunu Reha Yeprem'in yaptığı İftar Zamanı'nda canlı yayın konuğu Mehmet Yıldız. 

Baharla birlikte Ramazan'ın manevi iklimine girdik. Merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı kutlu ayı hep birlikte idrak edelim.


İftar Zamanı, Türkiye saati ile 18:00'de MC EU TV ekranlarında canlı olarak yayınlanmaya başladı. Program ayrıca Almanya saati ile 17:00'de Hizmetten Youtube kanalında ve New York saati ile de 17:45'te Raindrop TV Youtube kanalında izleyicileriyle buluşacak. 

Ramazan ayı boyunca her gün izleyicileriyle buluşacak olan programın yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde:
 
Türkiye saati ile 18:00’de MC EU TV
Almanya saati ile 17:00’de Hizmetten YouTube kanalı
Newyork saati ile 17:45’te RaindropTv Youtube kanalı
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