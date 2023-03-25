'İftar Zamanı' canlı yayında

Baharla birlikte Ramazan'ın manevi iklimine girdik. Merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı kutlu ayı hep birlikte idrak edelim.

İftar Zamanı, Türkiye saati ile 18:00'de MC EU TV ekranlarında canlı olarak yayınlanmaya başladı. Program ayrıca Almanya saati ile 17:00'de Hizmetten Youtube kanalında ve New York saati ile de 17:45'te Raindrop TV Youtube kanalında izleyicileriyle buluşacak.





Ramazan ayı boyunca her gün izleyicileriyle buluşacak olan programın yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde:

Türkiye saati ile 18:00’de MC EU TV

Almanya saati ile 17:00’de Hizmetten YouTube kanalı

Newyork saati ile 17:45’te RaindropTv Youtube kanalı