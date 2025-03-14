İftar zamanı önemli konu ve konuklarla canlı yayında

İftar Zamanı, yine birbirinden değerli konuklarıyla evlerinize misafir olacak.
Bugünün konukları:
Dr. Arhan Kardaş,
Dr. Kudret Ünal,
Mustafa Fidan,
Dr. Arhan Kardaş ile:
Kâmil insan olmanın yolları,
Nefis ve Şeytan arasındaki farklar,
Efendimiz’in (s.a.v.) ahir zaman uyarıları,
Dr. Kudret Ünal ile:
Hocaefendi'nin Amerika'ya gelişi, Kamp binasının alınışı ve günlük rutini gibi merak edilen konuları,
Mustafa Fidan ile:
Hicretin ve yeni insanlarla tanışmanın önemi,
Ayrıca:
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
...ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!
MC TV ve MC YouTube kanalı
Hizmetten YouTube kanalı
Raindrops TV YouTube kanalı
IBM YouTube kanalı