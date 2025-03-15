Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı önemli konu ve konuklarla canlı yayında! /15 Mart 2025 15:01

İftar Zamanı önemli konu ve konuklarla canlı yayında!

Kemal Gülen'in Kestane Kampı'ndan sunduğu İftar Zamanı bugün bir kez daha canlı yayınla izleyenlerinin karşısında olacak.

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Gazeteci Erkam Tufan Aytav, İlahiyatçı Rasim Haner, Dr. Nuray Yurt’un konuk olarak katıldığı İftar Zamanı, canlı yayınla evlerinize misafir olacak.


Gazeteci Erkam Tufan Aytav ile
Gazeteci Yazarlar Vakfı'nın vermiş olduğu iftarları,

İlahiyatçı Rasim Haner ile
Sabır, teslimiyet, tevekkül ve sürecin bize kazandırdığı farklı bakış açıları,

Dr. Nuray Yurt ile
Amerika'da profesyonel iş hayatında başarılı bir Müslüman iş kadını olarak izlenimlerinin konuşulacağı programda

Ayrıca:

Mekke'den canlı bağlantı,

Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

Özel röportajlar,

...ve tabii ki,

Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!

MC TV ve MC YouTube kanalı
youtube.com/@mc_tvresmi?si…

Hizmetten YouTube kanalı
youtube.com/@hizmetten?si=…

Raindrops TV YouTube kanalı
youtube.com/@raindropstv?s…

IBM YouTube kanalı
youtube.com/@canal-ibm?si=…
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