İftar Zamanı önemli konu ve konuklarla canlı yayında!





Gazeteci Erkam Tufan Aytav, İlahiyatçı Rasim Haner, Dr. Nuray Yurt’un konuk olarak katıldığı İftar Zamanı, canlı yayınla evlerinize misafir olacak.Gazeteci Erkam Tufan Aytav ileGazeteci Yazarlar Vakfı'nın vermiş olduğu iftarları,İlahiyatçı Rasim Haner ileSabır, teslimiyet, tevekkül ve sürecin bize kazandırdığı farklı bakış açıları,Dr. Nuray Yurt ileAmerika'da profesyonel iş hayatında başarılı bir Müslüman iş kadını olarak izlenimlerinin konuşulacağı programdaAyrıca:Mekke'den canlı bağlantı,Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,Özel röportajlar,...ve tabii ki,Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,Bu dolu dolu programı kaçırmayın!her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!