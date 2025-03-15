İftar Zamanı önemli konu ve konuklarla canlı yayında!

Gazeteci Erkam Tufan Aytav ile
Gazeteci Yazarlar Vakfı'nın vermiş olduğu iftarları,
İlahiyatçı Rasim Haner ile
Sabır, teslimiyet, tevekkül ve sürecin bize kazandırdığı farklı bakış açıları,
Dr. Nuray Yurt ile
Amerika'da profesyonel iş hayatında başarılı bir Müslüman iş kadını olarak izlenimlerinin konuşulacağı programda
Ayrıca:
Mekke'den canlı bağlantı,
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
...ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!
MC TV ve MC YouTube kanalı
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Hizmetten YouTube kanalı
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Raindrops TV YouTube kanalı
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IBM YouTube kanalı
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