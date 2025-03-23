İftar Zamanı sizi bekliyor!

Kemal Gülen yeni konu ve konuklarıyla İftar Zamanı programında, Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.
Bugünün konukları:
Prof. Dr. Ahmet Bedir,
İlahiyatçı Sultan Okumuş,
Gazeteci Levent Kenez,
Gönüllü Genç Arkadaşlar,
Prof. Dr. Ahmet Bedir ile:
Îsâr ruhunu,
Kendileri ihtiyaç duyarken bile infak ederler ayetini ve nüzûl sebebini,
Sultan Okumuş ile:
Kur’anda bahsedilen Rabbanilerin vasıflarını,
Allah'ın Rabbani olun emrini,
Levent Kenez ile:
Ramazan ayına dair izlenimlerini,
Gönüllü Genç Arkadaşlar ile:
Diyalog ve rehberlik faaliyetlerini,
Ayrıca:
Bediüzzaman'ın vefat yıl dönümü anması,
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
… ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!
MC TV ve MC YouTube kanalı
Hizmetten YouTube kanalı
Raindrops TV YouTube kanalı
IBM YouTube kanalı