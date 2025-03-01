İftar Zamanı sürprizlerle başlıyor

Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde yapılan Ramazan etkinliklerinin, yapılacak özel bağlantılarla yer alacağı programda Reşit Haylamaz ile ‘Peygamber Efendimiz (sav)’in Ramazanlarını, Ramazan ayında ümmetinden neler beklediğini’, ‘Gün gün Efendimiz (sav)'in hayatını anlatan 23 ciltlik dev eseri’, başka inançlarda ve dinlerde oruç ibadetinin nasıl olduğunu ve Hocaefendi’nin, yapay zeka ile canlandırılan Asr-ı Saadet projesi için neler söylediği konuşulacak.
Muhammed Yeşilyurt ile de, ‘Son 15 yılına şahit olduğu Hocaefendi’nin Ramazan’a nasıl hazırlandığını, kamptaki Ramazan atmosferini, komşularla kurulan dostluk köprüleri paylaşılacak.
Ayrıca programda şunlar yer alacak:
Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kabri başından canlı bağlantılar,
Farklı ülkelerden katılımlar:
Almanya: Reha Yeprem & Metin Haboğlu
Romanya: Ahmet Daştan
Güney Afrika (Külliye): Türkmen Terzi
‘İFTAR ZAMANI’ Ramazan ayı boyunca her iftar saatinde MC TV, Hizmetten YouTube ve Raindrops TV ekranlarında sizlerle buluşacak.
İFTAR ZAMANI her gün:
Türkiye saatiyle 17:30'da – MC TV ve MC YouTube kanalında
Avrupa saatiyle 16:30'da – Hizmetten YouTube kanalında
Amerika (New York) saatiyle 16:30'da – Raindrops YouTube kanalından izleyebilirsiniz.