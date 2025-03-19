İftar Zamanı yeni bölümüyle canlı yayında

Bu yıl Kemal Gülen'in sunumuyla ekranlara gelen İftar Zamanı, yeni konuklarını ağırlayacak.
Programın bugünkü konukları:
Mehmet Yavuzlar,
Selim Kandil,
Abdurrahman Cellek,
Mehmet Yavuzlar ile:
Hizmet'in eğitime verdiği önem ve katkıları üzerine,
Selim Kandil ile:
Nurify YouTube kanalını ve düzenli yayınlarının arkasındaki motivasyonu,
Risale-i Nurlar'ı anlayarak okumak için izlenmesi gereken yolları,
Abdurrahman Cellek ile:
Kürtçe yayınları,
Ayrıca:
Mekke’den canlı bağlantı,
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
… ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!
MC TV ve MC YouTube kanalı
Hizmetten YouTube kanalı
Raindrops TV YouTube kanalı
IBM YouTube kanalı