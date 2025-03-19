Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı yeni bölümüyle canlı yayında /19 Mart 2025 14:58

İftar Zamanı yeni bölümüyle canlı yayında

Bu yıl ilk kez Kestane Kampı'ndan yayınlanan İftar Zamanı, Ramazan ayının 19'uncu gününde de canlı yayınlanacak.

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Bu yıl Kemal Gülen'in sunumuyla ekranlara gelen İftar Zamanı, yeni konuklarını ağırlayacak.  

Programın bugünkü konukları: 

 Mehmet Yavuzlar,
 Selim Kandil,
 Abdurrahman Cellek,

 Mehmet Yavuzlar ile:
 Hizmet'in eğitime verdiği önem ve katkıları üzerine,

 Selim Kandil ile:
 Nurify YouTube kanalını ve düzenli yayınlarının arkasındaki motivasyonu,
 Risale-i Nurlar'ı anlayarak okumak için izlenmesi gereken yolları,

 Abdurrahman Cellek ile:
 Kürtçe yayınları,

 Ayrıca:

 Mekke’den canlı bağlantı,

 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

 Özel röportajlar,

… ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

 İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!

 MC TV ve MC YouTube kanalı 

 Hizmetten YouTube kanalı 

 Raindrops TV YouTube kanalı 

 IBM YouTube kanalı 
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