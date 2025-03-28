İftar Zamanı yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında

İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar:
Prof. Dr. Ali Yurtsever,
Yazar Kerim Balcı,
Cengiz Bayram,
Ali Yurtsever ile:
Hizmet gönüllülerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için almaları gereken tedbirleri,
The İnternational Jurnal of İslam dergisini,
Kerim Balcı ile:
Şuhûr-u Selâse okumalarını,
Respect'in gençlere yönelik hizmetlerini,
Cengiz Bayram ile;
"Time to Help"in Ramazan boyunca yaptığı hizmetleri,
Ayrıca:
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
… ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!