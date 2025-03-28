Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında /28 Mart 2025 14:35

İftar Zamanı yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında

Kemal Gülen'in Kestane Kampı'ndan sunduğu İftar Zamanı, yeni konu ve konuklarıyla Ramazan'ın 28'inci gününde de canlı olarak ekranlarda.

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İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar: 

 Prof. Dr. Ali Yurtsever,
 Yazar Kerim Balcı,
 Cengiz Bayram,

 Ali Yurtsever ile:
 Hizmet gönüllülerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için almaları gereken tedbirleri,
 The İnternational Jurnal of İslam dergisini,

 Kerim Balcı ile:
 Şuhûr-u Selâse okumalarını,
 Respect'in gençlere yönelik hizmetlerini,

Cengiz Bayram ile;
 "Time to Help"in Ramazan boyunca yaptığı hizmetleri,

 Ayrıca:

 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

 Özel röportajlar,

… ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

 İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!


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