Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'na hazır mısınız? Kestane Kampı'ndan gönüllere konuk oluyor /13 Mart 2025 13:21

İftar Zamanı'na hazır mısınız? Kestane Kampı'ndan gönüllere konuk oluyor

Kestane Kampı'ndan yayınlanan İftar Zamanı Ramazan'ın 13'üncü gününde yeni bölümü ile canlı olarak ekranlara geliyor.

SHABER3.COM

Kemal Gülen'in sunumu ile izleyicileriyle buluşan İftar Zamanı, yine birbirinden değerli konuklarıyla Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.


 Konuklar:

 Hüseyin Yağmur,
 Dr. Figen Es,
 Hilal Genç,

Hüseyin Yağmur ile: 

Sevdiğini Allah için sevmek Hadis-i Şerifi'nin ne ifade ettiğini,

Dr. Figen Es ile:

Çalışmanın ibadet, durağanlığın ise yıkım olduğunu,

Hilal Genç ile:

ABD’de hizmet eksenli yaşam hikayesi ve diyalog faaliyetlerini,

 Ayrıca:

Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

Özel röportajlar,

...ve tabi ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarr Ramazanlık,

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

 İFTAR ZAMANI her gün Berlin saatiyle 15.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar Zamanı'na hazır mısınız? Kestane Kampı'ndan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:38