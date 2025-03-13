İftar Zamanı'na hazır mısınız? Kestane Kampı'ndan gönüllere konuk oluyor

Kemal Gülen'in sunumu ile izleyicileriyle buluşan İftar Zamanı, yine birbirinden değerli konuklarıyla Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.









Konuklar:





Hüseyin Yağmur,

Dr. Figen Es,

Hilal Genç,





Hüseyin Yağmur ile:





Sevdiğini Allah için sevmek Hadis-i Şerifi'nin ne ifade ettiğini,





Dr. Figen Es ile:





Çalışmanın ibadet, durağanlığın ise yıkım olduğunu,





Hilal Genç ile:





ABD’de hizmet eksenli yaşam hikayesi ve diyalog faaliyetlerini,





Ayrıca:





Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,





Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,





Özel röportajlar,





...ve tabi ki,





Beğeniyle izlenen kuklalarr Ramazanlık,





Bu dolu dolu programı kaçırmayın!





İFTAR ZAMANI her gün Berlin saatiyle 15.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!