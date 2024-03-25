İftar Zamanı'nda buluşalım!

MC EU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları ilahiyatçı Yazar Numan Yılmaz Yiğit ve Ramadan For Youth TV programını yapan gençler olacak.





Programın sunucusu Metin Haboğlu ilahiyatçı Yazar Numan Yılmaz Yiğit ile;





- Mümin ve Müslüman kavramlarını,

- İnanmış insanların toplum hayatında yaşadığı zorlukları,

- Ve özellikle gençlerin bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini konuşacak.





Amerika’da kurdukları YouTube kanalında İngilizce Ramazan programı yapan gençlerin hikayesi de yine İftar Zamanı’nda olacak.





Türkiye saati ile 17:45 MCEU TV'den canlı olarak yayınlanacak program ayrıca Youtube üzerinden de izlenebilir.





