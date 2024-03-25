Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda buluşalım! /25 Mart 2024 16:21

İftar Zamanı'nda buluşalım!

İftar Zamanı, Ramazan ayı boyunca MCEU TV'de canlı olarak sürpriz konu ve konukları ağırlamaya devam ediyor.

SHABER3.COM

MC EU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları ilahiyatçı Yazar Numan Yılmaz Yiğit ve Ramadan For Youth TV programını yapan gençler olacak.

Programın sunucusu Metin Haboğlu ilahiyatçı Yazar Numan Yılmaz Yiğit ile;

- Mümin ve Müslüman kavramlarını,
- İnanmış insanların toplum hayatında yaşadığı zorlukları,
- Ve özellikle gençlerin bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini konuşacak. 

Amerika’da kurdukları YouTube kanalında İngilizce Ramazan programı yapan gençlerin hikayesi de yine İftar Zamanı’nda olacak. 

Türkiye saati ile 17:45 MCEU TV'den canlı olarak yayınlanacak program ayrıca Youtube üzerinden de izlenebilir.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar Zamanı'nda buluşalım! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:04:04