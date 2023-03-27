Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda Emine Eroğlu gençlerden gelen soruları cevaplıyor /27 Mart 2023 17:32

İftar Zamanı'nda Emine Eroğlu gençlerden gelen soruları cevaplıyor

İftar Zamanı, ekranlarınıza konuk olmaya devam ediyor. Ramazan'ın 5'inci gününde canlı yayın konuğu Emine Eroğlu olacak.

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıl aranın ardından iftar vakitlerinde evlere konuk olan İftar Zamanı bugün de canlı yayında olacak. MC EU TV'den canlı yayınlanan programın 5'inci gün konuğu ise Emine Eroğlu. Programda ayrıca sürpriz bağlantılar da yer alacak. 

Programda, gençlerden gelen; 

”Allah’ın (cc) bizim namazımıza, orucumuza mı ihtiyacı var?”
“Yaşanan sıkıntıları ailelerimizden dolayı mı çekiyoruz?”
“Bütün problemlere rağmen ümidimizi nasıl diri tutabiliriz?”

gibi dikkat çekici sorular konuşulacak. 

MC EU TV'nin yanı sıra Hizmetten ve Raindrop'un Youtube kanallarından da izleyicilere ulaşan programın saatleri ise şu şekilde: 

İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00

Yayına ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=sUkM5YSFG0U linkinden de ulaşabilirsiniz. 


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