Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda Hocaefendi ve Hizmet Hareketi konuşulacak /04 Nisan 2023 16:15

İftar Zamanı'nda Hocaefendi ve Hizmet Hareketi konuşulacak

MC EU TV'de canlı olarak ekranlara gelen İftar Zamanı'nda bugün dikkat çeken bir konu ele alınacak.

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MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konukları Gazeteci Faruk Mercan ve Eğtimci Eyüp Beşir. Konuklarla Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Ramazan günlüğü ve yabancı kültürlerde çocuk eğitimi konuşulacak. 

Konu başlıkları: 
 
- Hocaefendi Ramazan’ı nasıl değerlendiriyor? 
- Hocaefendi Ramazan mukabeleleri için neler dedi? 
- Hizmet’te İstişare Heyeti var mı? Kararlar nasıl alınıyor?  
- Yabancı kültürler içinde çocuklarımıza kendi değerlerimizi nasıl aktarmalıyız? 
- Yabancı komşularımıza ramazanı ve bayramı nasıl anlatmalıyız? 
 
şeklinde olacak. Diğer yandan Metin Haboğlu müzikleriyle programa renk katacak. 

MC EU TV'den canlı olarak yayınlanacak programa ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=8vgx9qDPxq4 linkinden de ulaşılabilir. Program, Raindrops TV ve Hizmetten'in Youtube kanallarından da yayınlanacak.

Program saatleri ise şu şekilde: 

İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
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