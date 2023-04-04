İftar Zamanı'nda Hocaefendi ve Hizmet Hareketi konuşulacak

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konukları Gazeteci Faruk Mercan ve Eğtimci Eyüp Beşir. Konuklarla Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Ramazan günlüğü ve yabancı kültürlerde çocuk eğitimi konuşulacak.







Konu başlıkları:

- Hocaefendi Ramazan’ı nasıl değerlendiriyor?

- Hocaefendi Ramazan mukabeleleri için neler dedi?

- Hizmet’te İstişare Heyeti var mı? Kararlar nasıl alınıyor?

- Yabancı kültürler içinde çocuklarımıza kendi değerlerimizi nasıl aktarmalıyız?

- Yabancı komşularımıza ramazanı ve bayramı nasıl anlatmalıyız?

şeklinde olacak. Diğer yandan Metin Haboğlu müzikleriyle programa renk katacak.





MC EU TV'den canlı olarak yayınlanacak programa ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=8vgx9qDPxq4 linkinden de ulaşılabilir. Program, Raindrops TV ve Hizmetten'in Youtube kanallarından da yayınlanacak.





Program saatleri ise şu şekilde:





İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00