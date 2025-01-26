İftar Zamanı'ndan yılın sürprizi: Bu Ramazan, Kestane Kampı'ndan gönüllerimize misafir olacak

Kutlu zaman dilimi Ramazan ayı için geri sayım devam ederken İftar Zamanı programı da yeniden izleyicileriyle buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekran klasiği haline gelen program bu yıl ilk kez Kestane Kampı'ndan yayınlanacak.







MCEU TV'den yayınlanacak olan ve Kemal Gülen'in sunuculuğunu yapacağı programın ilk fragramanı yayınlanırken şu ifadelere yer verildi:







Yıllardır feyz ve bereket kaynağı olarak vezifesini ifa eden Kestane Kampın`dan,





Hocaefendi`nin mekanından, hergün birbirinden değerli konukların canlı katılımı,





Kemal Gülen`in sunumu, Reha Yeprem, Metin Haboğlu ve daha bir çok değerli ismin katkılarıyla hazırlanacak olan, dolu dolu bir İftar Zamanı`nda buluşmak ümidiyle.









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