İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Kemal Gülen yeni konu ve kouklarıyla "İftar Zamanı" programında, Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.
Bugünün konukları:
Naci Tosun
Gazeteci Abdülhamit Bilici
Gazeteci Metin Yıkar
Gazeteci Adem Yavuz Arslan
Bu akşam:
Eski ve yeni Ramazanları konuşacağız. Bu renkli ve merak uyandıran sohbeti kaçırmayın!
Ayrıca:
Mekke'den canlı bağlantı
Farklı coğrafyalardan sürpriz konuklar
Yabancı misafirlerle keyifli iftar sofraları
Özel röportajlar
...ve tabii ki,
Çocukların ve büyüklerin gözdesi Tarık ve Faruk ile "Ramazanlık"
Bu dopdolu programı kaçırmayın!
"İftar Zamanı" her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle!
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