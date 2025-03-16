İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Kemal Gülen yeni konu ve kouklarıyla "İftar Zamanı" programında, Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.





Bugünün konukları:

Naci Tosun

Gazeteci Abdülhamit Bilici

Gazeteci Metin Yıkar

Gazeteci Adem Yavuz Arslan





Bu akşam:

Eski ve yeni Ramazanları konuşacağız. Bu renkli ve merak uyandıran sohbeti kaçırmayın!





Ayrıca:

Mekke'den canlı bağlantı

Farklı coğrafyalardan sürpriz konuklar

Yabancı misafirlerle keyifli iftar sofraları

Özel röportajlar





...ve tabii ki,





Çocukların ve büyüklerin gözdesi Tarık ve Faruk ile "Ramazanlık"





Bu dopdolu programı kaçırmayın!





"İftar Zamanı" her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle!





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