Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın! /16 Mart 2025 16:14

İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Ekranların Ramazan klasiği İftar Zamanı, yeni konu ve konuklarıyla devam ediyor.

SHABER3.COM

Kemal Gülen yeni konu ve kouklarıyla "İftar Zamanı" programında, Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.

Bugünün konukları:
 Naci Tosun
 Gazeteci Abdülhamit Bilici
 Gazeteci Metin Yıkar
 Gazeteci Adem Yavuz Arslan

Bu akşam:
 Eski ve yeni Ramazanları konuşacağız. Bu renkli ve merak uyandıran sohbeti kaçırmayın!

 Ayrıca:
 Mekke'den canlı bağlantı
 Farklı coğrafyalardan sürpriz konuklar
 Yabancı misafirlerle keyifli iftar sofraları
 Özel röportajlar

...ve tabii ki,

 Çocukların ve büyüklerin gözdesi Tarık ve Faruk ile "Ramazanlık"

 Bu dopdolu programı kaçırmayın!

 "İftar Zamanı" her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle!

 MC TV YouTube kanalı 

 Hizmetten YouTube kanalı 

 Raindrops TV YouTube kanalı 

 IBM YouTube kanalı 
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