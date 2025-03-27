İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Programın bugünkü konukları:
Hukukçu Yazar İsmet Macit,
İlahiyatçı Yazar Numan Selmanlar,
Dr. Osman Bodur,
Gönüllü Genç Arkadaşlar,
İsmet Macit ile:
Zulümle mücadelede Peygamber tavrını,
Efendimiz'in (SAV) bayramlarını,
Numan Selmanlar ile:
Sahabe ruhunun tekrar yaşatılmasını,
Sürecin son bulması ve Tevhidname arasındaki ilişkiyi,
Dr. Osman Bodur ile;
Sophia Academy Vakfı'nın faaliyetlerini,
Gönüllü Genç Arkadaşlar ile:
Diyalog ve rehberlik hizmetlerini,
Ayrıca:
Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,
Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,
Özel röportajlar,
… ve tabii ki,
Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!