Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın! /27 Mart 2025 15:50

İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Kestane Kampı'ndan Kemal Gülen'in sunumuylu ekranlara taşınan İftar Zamanı, Ramazan'ın 27'inci gününde bir kez daha yeni konu ve konuklarıyla canlı yayında.

SHABER3.COM

Programın bugünkü konukları:

 Hukukçu Yazar İsmet Macit,
 İlahiyatçı Yazar Numan Selmanlar,
 Dr. Osman Bodur,
 Gönüllü Genç Arkadaşlar,

 İsmet Macit ile:
 Zulümle mücadelede Peygamber tavrını,
 Efendimiz'in (SAV) bayramlarını,

 Numan Selmanlar ile:
 Sahabe ruhunun tekrar yaşatılmasını,
 Sürecin son bulması ve Tevhidname arasındaki ilişkiyi,

Dr. Osman Bodur ile;
 Sophia Academy Vakfı'nın faaliyetlerini,

 Gönüllü Genç Arkadaşlar ile:
 Diyalog ve rehberlik hizmetlerini,

 Ayrıca:

 Farklı coğrafyalardan sürpriz bağlantılar,

 Yabancı misafirlerle renkli iftar sofraları,

 Özel röportajlar,

… ve tabii ki,

 Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık!

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!

İFTAR ZAMANI her gün Türkiye saatiyle 17.00'de ortak canlı yayınla sizlerle buluşuyor!

 
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