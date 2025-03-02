Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın: İşte günün sürprizleri /02 Mart 2025 13:33

İftar Zamanı'nı kaçırmayın: İşte günün sürprizleri

Ramazan ayının ekran klasiği İftar Zamanı, Kestane Kampı'ndan ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kemal Gülen'in sunuculuğu yaptığı program yeni konu ve konuklarıyla bugün yine izleyicilerin karşısına çıkacak.

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Kestane Kampı’ndan yayınlanan İftar Zamanı, bugün de birbirinden değerli  konukları ağırlayacak. 

Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde yapılan Ramazan etkinlikleri, özel bağlantılarla evlerinize taşınacak.  


Bugünün yayın konuklarından olan Emine Eroğlu ile : 

- Allah dostlarını sevmek bize ne kazandırır, 

- Ramazan risalesine göre  Ramazan ayının mahiyeti,

 Konuk Prof. Dr. Mehmet Ateş ile : 

- Farklı boyutlarıyla Hicret ve Hicrete yüklenen misyon,
 
 Nuray Tüdeş ile: 

- Yöneticisi olduğu Ramadan for Youth TV YouTube Kanalını ve yapılan faaliyetleri konuşulacak. 

Diğer yandan, Reha Yeprem ’den özel şiir dinletisi,

 Belçika'dan içinizi ısıtacak iftar görüntüleri de programın sürprizleri arasında. 

Ayrıca: 

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kabri başından canlı bağlantılar,

Farklı ülkelerden canlı yayın bağlantıları programa ayrı bir renk katacak. 

İFTAR ZAMANI her gün: 

Türkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalında 

 Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında 

 Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında 


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