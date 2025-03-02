İftar Zamanı'nı kaçırmayın: İşte günün sürprizleri

Kestane Kampı’ndan yayınlanan İftar Zamanı, bugün de birbirinden değerli konukları ağırlayacak.
Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinde yapılan Ramazan etkinlikleri, özel bağlantılarla evlerinize taşınacak.
Bugünün yayın konuklarından olan Emine Eroğlu ile :
- Allah dostlarını sevmek bize ne kazandırır,
- Ramazan risalesine göre Ramazan ayının mahiyeti,
Konuk Prof. Dr. Mehmet Ateş ile :
- Farklı boyutlarıyla Hicret ve Hicrete yüklenen misyon,
Nuray Tüdeş ile:
- Yöneticisi olduğu Ramadan for Youth TV YouTube Kanalını ve yapılan faaliyetleri konuşulacak.
Diğer yandan, Reha Yeprem ’den özel şiir dinletisi,
Belçika'dan içinizi ısıtacak iftar görüntüleri de programın sürprizleri arasında.
Ayrıca:
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kabri başından canlı bağlantılar,
Farklı ülkelerden canlı yayın bağlantıları programa ayrı bir renk katacak.
İFTAR ZAMANI her gün:
Türkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalında
Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında
Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops YouTube kanalında