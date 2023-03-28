Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu İlahiyatçı Hüseyin Yağmur /28 Mart 2023 17:03

İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu İlahiyatçı Hüseyin Yağmur

İftar Zamanı, önemli konuklarıyla dikkat çeken konuları konuşmaya devam ediyor. Programın bugünkü konuğu ilahiyatçı Hüseyin Yağmur.

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MC EU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı programının konuğu İlahiyatçı Hüseyin Yağmur olacak. Programda, Ramazan’ı Kuran-ı Kerim ve dualarla değerlendirme konusu ele alınacak.  

-Ramazan’da mukabele okumak şart mı?
-Kuran okuyup para talep edenler var, para verip Kuran okutanlar var… Bu durum sakıncalı mı? 
 -Duaya kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Nerede hata yapıyoruz?

gibi sorular, canlı yayında cevabını bulacak. Diğer yandan sürpriz bağlantıların da yer alacağı program şu linkten izlenebilir: 


Hizmetten ve Raindrop'un Youtube kanallarından da izlenebilecek programın saatleri ise şu şekilde:

İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
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