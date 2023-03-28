İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu İlahiyatçı Hüseyin Yağmur

MC EU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı programının konuğu İlahiyatçı Hüseyin Yağmur olacak. Programda, Ramazan’ı Kuran-ı Kerim ve dualarla değerlendirme konusu ele alınacak.
-Ramazan’da mukabele okumak şart mı?
-Kuran okuyup para talep edenler var, para verip Kuran okutanlar var… Bu durum sakıncalı mı?
-Duaya kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Nerede hata yapıyoruz?
gibi sorular, canlı yayında cevabını bulacak. Diğer yandan sürpriz bağlantıların da yer alacağı program şu linkten izlenebilir:
Hizmetten ve Raindrop'un Youtube kanallarından da izlenebilecek programın saatleri ise şu şekilde:
İSTANBUL :18.00
BERLİN :17.00
NEW YORK :11.00