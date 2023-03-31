İftar Zamanı'nın konukları Rıdvan Kızıltepe ve Metin Yıkar

7 yıl aranın ardından ekranlara dönen İftar Zamanı, önemli konu ve konuklarıyla iftar saatlerine konuk olmaya devam ediyor. Programın bugünkü konukları ise Samanyolu Yayın Grubu'nun eski yöneticilerinden Rıdvan Kızıltepe ve Metin Yıkar olacak.





Programda;

-Yer yer nostalji, yer yer günümüz Ramazanlarının ele alınacağı keyifli bir sohbet sizleri bekliyor.

-Türkiye’de Ramazan programlarında ilklere imza atan Samanyolu TV’nin yöneticisi ve ilk sahur programı yapımcısının yaşadığı ilginç hatıralar.

-İlk sahur programı fikri nasıl ortaya çıktı ve neler yaşandı?

-Dünya Samanyolu TV ile nasıl Ramazanlaştı ?

-Dr. Hidayet Karaca genel müdür iken yaşanılan ve ilk kez paylaşılacak olan özel Ramazan hatırları.





yer alacak. Ayrıca, sanatçı Metin Haboğlu da yine müzikleriyle stüdyoda olacak.











Programın yayın saatleri ise şu şekilde:

İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK : 11.00