İftiracıdan itiraf: Benim gibi başkaları da var!

Kendisine sözde ‘fetö uzmanı’ diye kart bastıran Çetin Acar’ın açıklamalarına göre ‘özel görevli’ ve çalışmadan maaş alan ve iftiralarıyla insanların hayatlarını karartan ‘başkaları’ da var. Şimdi kamuoyu bu kişilerin kimler olduğunu, kimlerin hayatlarının bu ‘özel iftiracı’ ekipler tarafından altüst edildiğini merak ediyor!





Ankara Büyükşehir Belediyesi kadrosundayken 2015 yılından bu yana hiç işe gitmediği halde 270 bin lira maaş aldığı ortaya çıkan Çetin Acar, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. Çetin Acar’ın açıklamaları, rezaletin boyutunun düşünülenin çok ötesinde olduğunu da ortaya koydu. Çetin Acar, 2015’den bu yana işe gitmeden maaş aldığını kabul ediyor.





500 KİŞİYİ TUTUKLATTIM!





Devlete çalıştığını anlatan Acar, özel araştırmalar yaptığını söylüyor. İşine son verilmesine tepki gösteriyor. Devletin ‘hassas’ birimlerinin işe neden gitmediğini bildiğini kaydediyor ama isim ya da kurum belirtmiyor. “Benim yardımlarımla, 500 civarında F.TÖ’cü ya tutuklandı ya da haklarında soruşturma açıldı. Şimdi işsiz kaldım.” diyor. Acar’ın ifadelerine göre, kendisi Cemaat’le ilgili çalışmalar yaparken istihbarat ve terör birimleri belediye ile irtibata geçerek, ‘Bu kişi bize çalışıyor, karışmayın’ diyor. Belediye, söz konusu şahsın MİT’te çalışıp çalışmadığını ilgili kuruma sordu. MİT, böyle biriyle çalışmadıklarını belirtti. 27 Eylül’de şahsın işine son verildi.





BENİM GİBİ BAŞKALARI DA VAR





Ancak iftiralarıyla yüzlerce insanın hayatını karartan Çetin Acar’ın bir açıklaması diğerlerinden daha vahim. Kendisi gibi başkaları da olduğunu anlatıyor Acar; “Devletin kurumlarının başvurusu üzerine 2015 yılından itibaren bana bir inisiyatif tanınmıştı. Benim gibi benzer durumda olan başkaları da vardır.”





ÇETİN ACAR GİBİ KAÇ KİŞİ VAR?





Kamuoyu şimdi şu sorulara cevap arıyor: İstihbarat ve terör birimleri tarafından özel görevlendirilen ve çalışmadan belediyelerden maaş alan bu kişiler kimler? Bu kişiler nasıl ve neye göre seçiliyor? Çetin Acar gibi ‘özel’ görevlendirilen kaç kişi var? Bu kişilerin ifadeleriyle bu güne kadar kaç kişinin hayatı karartıldı? Bu kişilere yalan ifadeleri kim/kimler sipariş ediyor? Bu özel seçilmiş müfteriler, özellikle belli başlı davalarda insanların mallarına çökmek için mi kullanılıyor?