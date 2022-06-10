Samanyolu Haber /Gündem / Iğdır'da yaşanan hava kirliliği Meclis'e taşındı /10 Haziran 2022 22:32

Iğdır'da yaşanan hava kirliliği Meclis'e taşındı

Bir süredir gündemde olan ve zaman zaman raporlara da yansıyan Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik tarafından Meclis gündemine taşındığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır’ın hava kirliğini Meclis gündemin taşıdı. Eksik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Iğdır'da hava kirliliği düzensiz yol çalışmaları nedeniyle ne kadar arttı?” diye sordu.

HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik, kentteki hava kirliliğini Meclis gündemine taşıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle Eksik, Meclise soru önergesi verdi.

"YURTTAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİ"

Dünya çapında 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporuna göre Türkiye hava kirliliği sıralamasında 46’ıncı, Avrupa’nın havası en kirli kentinin Iğdır olduğunu hatırlatan Eksik, "Var olan hava kirliliğine yanında kayyum atanan Iğdır Belediyesindeki çalışmaların zamana yayılması ivedi bir şekilde bitirilmesi gereken projelerin zamanında yayılması sebebiyle Iğdır ilinde insanlar sokağa çıkamaz hale gelmiştir” dedi.

İktidar tarafından Mayıs 2020’de halkın iradesini gasbederek, belediye kayyum atadığına da dikkat çeken Eksik, “‘Iğdır ilinin tüm sorunlarını çözeceğiz’ iddiasıyla kayyum politikasını meşrulaştırmaya çalışan iktidar, seçim bölgem Iğdır ilinde sorunların başatı olmuş şehir yaşanmaz hale gelmiştir. Iğdır ilinin içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sebebiyle kazılan yollar uzun süre yapılmamakta, belli bir yükseklikten bakıldığında toz bulutu şeklinde şehri kaplamaktadır. Hâlihazırda hava kirliliği sebebiyle birçok sağlık sorunların odağı olan Iğdır Belediyesinin kontrolsüz çalışmaları sebebiyle yurttaşlar evlerinden çıkamaz hale gelmişlerdir” ifadelerini kullandı.
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