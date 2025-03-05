Samanyolu Haber /Ekonomi / Iğdır'dan Nahçıvan'a doğal gaz akışı resmen başladı /05 Mart 2025 18:30

Iğdır'dan Nahçıvan'a doğal gaz akışı resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılışını yaptı. Açılışta açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Nahçıvan'a gaz akışının 30 yıl boyunca Türkiye'den sağlanacağı bildirildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılışında konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için iyi niyet anlaşması 2020 yılında imzalanmıştı.

Proje kapsamında Iğdır’dan Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir Millet, İki Devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk.

TANAP vasıtasıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

Türkiye Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla çok adım attık samimiyetimizi gösterdik. Gardaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız.

'30 YIL SÜREYLE...'

Erdoğan açıklamalarında, söz konusu doğal gaz hattına ilişkin şu bilgileri verdi:

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal gaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan’la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan’ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan’ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Iğdır'dan Nahçıvan'a doğal gaz akışı resmen başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:23