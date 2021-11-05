İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor

Korona salgınının başlangıcından bu yana araştırmacıların üzerinde çalıştığı aşı bantlarıyla ilgili olumlu sonuçlar elde edilmeye başladı. Avustralya ve ABD'li uzmanların çalışmaları "Science Advances" dergisinde yayınlandı. Buna göre fareler üzerinde yapılan deneylerden umut verici sonuçlar elde edildi.

Cilt yüzeyinden yara bandını andıran plasterler aracılığıyla uygulanacak aşılamanın, şırınga ile yapılan aşılamalara alternatif oluşturması hedefleniyor.

Tıp dünyasında çığır açacağı belirtilen yöntem şöyle işleyecek:

Bilim insanları üzerinde korona aşısı ile kaplanmış 5 binden fazla mikroskobik dikencik bulunan bir santimetrekarelik plaster şeklinde bant geliştirdi. Bant, tıpkı yara bandı gibi cilde yapıştırılarak aşılama işlemi yapılıyor.

Araştırma ekibinde bulunan Avustralya Queensland Üniversitesi'nden virolog David Muller yara bandını andıran plastik yapışkanların üzerindeki gözle görünmeyen dikenciklerin aşı yapılan insanlar tarafından hissedilmediğini söyledi. Muller, "Bu (uygulama) cildinize sanki parmakla dokunulmuş gibi hissediliyor" dedi.

Aşı yapısı farklı

Araştırmacılar, deney aşamasında SARS-Cov-2 virüsünün yüzeyindeki bulaşıcı olmayan Spike proteinini yeniden üretmeye yarayan subunit aşılar kullandılar. Subunit olarak adlandırılan aşılar, son yıllarda araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız verilmiş umut vadeden aşı tiplerini tanımlamak için kullanılıyor. Bu yöntem fareler üzerinde klasik şırınga ve bant yapıştırmak suretiyle denendi.





Aşının bantlama yoluyla uygulandığı farelerin bağışıklık sisteminin, iki dozdan sonra yüksek miktarda nötralize edici antikor ürettiği saptandı. Muller bu sonucun, "Covid-19 için önemli olan akciğerlerde bile görüldüğünü" söyledi. Muller, bantlama yoluyla elde edilen sonuçların iğne ile yapılan aşılamaların sonuçlarından çok daha başarılı olduğunun altını çizdi.





Araştırmacılar, aşı bantlarının şırınga ile yapılan aşılamadan daha etkili olmasını, şırıngalarla zerk edilen aşının aşıya yanıt vermek için gerekli olan bağışıklık hücrelerinin az miktarda bulunduğu kaslara yapılmasına bağlıyor. Ayrıca uzmanlara göre aşı bandajlarındaki minik dikencikler yapıştırıldıkları bölgedeki cilt yapısının zarar görmesine neden oluyor. Vücut ise bu durumda uyarılarak, daha büyük bir bağışıklık tepkisi veriyor. Böylece bağışıklık sistemi de harekete geçiyor.



