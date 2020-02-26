Samanyolu Haber /Ekonomi / İğneden ipliğe virüs zammı geliyor: Stoklar eridi, yeni mal gelmiyor /26 Şubat 2020 10:28

İğneden ipliğe virüs zammı geliyor: Stoklar eridi, yeni mal gelmiyor

Koronavirüs fiyatları da etkiledi; gıdadan elektroniğe kadar her şey daha da zamlanacak. Gıda sektöründe stoklar eriyince bunun fiyatlara yüzde 15 yansıması bekleniyor.

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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ekonomiyi de vurdu. Virüs sebebiyle Çin’deki üretim düşünce ithalat sınırlandı. Bu da Türkiye’de bazı ürünlerin zamlanmasına yol açtı.

BİRİKEN ZAMLAR MART VE NİSAN’DA

Çin’den yıllık 80 bin ton ithal edilen siyah ay çekirdeğinin fiyatının yüzde 5 arttığını kaydeden Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, “Toptan ithalatta yaşanan yüzde 5’lik fiyat artışı henüz vatandaşa yansımadı. Biriken zamlar mart veya nisanda yüzde 15 şeklinde kendini gösterecek” dedi.

ÇİN’DE FABRİKALAR YÜZDE 40 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR

Cumhuriyet‘in göre; Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği Başkan Vekili Metin Nil de, “Çin’den ithalat devam ediyor ancak üretim düştüğü için ithalat da sınırlı. Çin’de çalışmaya başlayan fabrikalar kapasitelerinin yüzde 40’ını ancak kullanmaya başladı.

Biz de ürünleri yüksek maliyetlerle temin etmek zorunda kalıyoruz. Böyle sürerse tüm elektronik cihazlara 2-3 ay içinde yüzde 10-20 bandında bir zam gelecek” ifadelerini kullandı.

GIDA STOKLARI ERİYİNCE FİYATLAR ARTACAK

Virüs salgınından etkilenen sektörlerden biri de gıda. Gıda ithalatının tamamen durmasıyla ham madde tedarik edemeyen Çin ve Japon restoranları, geçici çözüm olarak yerli deniz ürünlerine yöneldi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, “Uzakdoğu temalı restoranların yaşadığı ham madde sorunu, yerli ürün satışlarına yöneltti. Virüs sorunu çözülemezse ve turizm sektörünü daha fazla etkilerse biz de o oranda etkileniriz. Stoklar eridiğinde fiyatlar artar ve enflasyonu tetikler” dedi.
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