İHA enkazı için gemilere boğazdan geçişin, riskleri var

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Bölgede gerginliğin bir kat daha artmasına neden olan olayın ardından, ABD ile Rusya arasında enkaza ulaşma yarışı başladı.







ABD'liler Karadeniz'e gemi göndermeyi gündeme getirdi ancak Montrö anlaşmasından dolayı Ankara’nın özel izni gerekiyor.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçişe yeşil ışık yakarak “Bu konuyu hem kendi içimizde hem de ABD'lilerle de görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.





Düşen İHA’nın yüksek teknolojiye sahip oluşu ve elde ettiği istihbarata ulaşmak adına, haliyle enkaz önem kazandı.





Boğazlar savaş gemilerine kapalı





ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, düşen İHA'nın ABD tarafından “kurtarılmasının” pek de mümkün olmadığına dikkat çekti: “Türkiye'nin yasağı nedeniyle İHA'yı kurtarmak zor olabilir. ABD donanması, Rusya'nın Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden kısa süre sonra Karadeniz'deki operasyonlarını durdurdu. Gemilerin Karadeniz'e girişini kontrolü altında tutan Türkiye, savaş başladıktan sonra Boğaz'ı savaş gemilerinin geçişine kapattı. Rusya ise Karadeniz'deki savaş gemilerini kullanmaya devam ediyor.”





Haberde, Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerini enkazı kaldırmak için kullanabileceği ima edildi. Sosyal medyada ise Rusların İHA'nın enkazını kaldırmak için bölgeye birkaç gemi ile helikopter gönderdiği iddia edildi. Yayınlanan 10 dakikalık bir ses kaydında, İHA'nın yakıt deposunun, ön kısım kaplamasının ve kanat panelinin Ruslar tarafından bulunduğu belirtildi.





Ankara’dan yeşil ışık!





Konuyla direk ilgili olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, ABD'nin Karadeniz'de insansız hava aracının (İHA) düşmesi ve ABD'de enkazın alınması için Karadeniz'in ABD gemilerine açılmasına yönelik söylemlere ilişkin soruya, “Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var, bunlar sürüyor. Bu konuyu hem kendi içimizde hem de muhatabımız ABD'lilerle de görüşmek suretiyle makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz. Bunun uhuletle suhuletle çözümünden yanayız.” yanıtını verdi.

“Gemilerin Boğazlardan geçişine izin verilecek mi?” sorusu üzerine de Akar, “Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yakın iletişim halinde Cumhurbaşkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz.” diye konuştu.





Bu açıklamayı Rusya uzmanları Washington’un Ankara’ya baskısı olarak değerlendirdi ve “bakalım Ankara’nın direnme gücü ne kadar gerçekleşecek?” yorumu yapıldı.





Haliyle boğazlardan ABD savaş gemilerinin geçmesinin mevcut şartlarda riskleri var. Hangi gemiler geçecek? Gemilerde ki donanım seviyesi? Arama/kurtarma ne kadar sürecek? Ya akıntılar enkazı Rusya bölgesine taşımışsa gibi sorular risk barındırıyor.





ABD'nin MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA), Karadeniz'de önceki gün keşif/gözetleme faaliyetleri yürüttüğü sırada düştü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İHA'nın bir Rus Su-27 savaş uçağının çarpması sonucu düştüğünü iddia ederken, Rusya Savunma Bakanlığı İHA'nın sert bir manevra sonucu kırıma uğradığını bildirdi.