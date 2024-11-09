İHA saldırısı ile bir general öldürüldü

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Donetsk yakınlarında Ukrayna Ordusuna ait kamikaze drone saldırısında Tümgeneral Pavel Klimenko hayatını kaybetti.



Ukrayna’nın Donetsk yakınlarındaki Krasnohorivka bölgesinde gerçekleştirdiği kamikaze drone saldırısında, Rus Silahlı Kuvvetleri’nden Tümgeneral Pavel Klimenko öldü.



Farklı kaynaklar tarafından doğrulanan habere göre, Klimenko’nun yer aldığı askeri grup, FPV drone ile hedef alındı. Patlamanın ardından kafatasında ve kalçasında ciddi hasar oluşan general, öncelikle Donetsk’in 14. Şehir Hastanesi’ne ardından Cumhuriyet Travma Merkezi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



Klimenko, 2014 yılında Oplot taburu temelinde kurulan ve adını Donetsk bölgesi savunma lideri olan ve 2018’de Donetsk’te bir saldırıda ölen Alexander Zakharchenko’dan alan 5. Donetsk Motorlu Tüfek Tugayı’na komuta ediyordu.