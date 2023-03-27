İHA saldırısı Moskova’ya yaklaştı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Moskova’nın 190 km güneyinde bulunan Tula şehrinin Kireyevsk yerleşim yerinde Sovyet yapımı bomba yüklü Tu-141 Strij İHA’sı düşürüldü.







Patlayıcı yüklü İHA, çok sayıda evin hasar görmesine ve üç kişinin yaralanmasına yol açtı.





Sovyet devrinden kalma bin kilometre menzile sahip Tu-141 Strij İHA’sı yüklü olduğu bomba nedeniyle düştüğü yerde büyük bir çukur oluşturdu





Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Tu-141 Strij insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, hava aracının navigasyon sisteminin Tula bölgesinde konuşlandırılan Pole-21 elektronik savunma sistemi tarafından devreden çıkarıldığını ve İHA’nın Kireyevsk bölgesinde düştüğü söylendi.





Tula bölgesinde konuşlandırılan ve S-300, Pantsir-S1 uçaksavar füze sistemleri ile Pole-21 elektronik harp sistemlerinden oluşan Rus hava savunma sistemleri grubunun o yönden gelebilecek saldırılara karşı güvenilir savunma sağladığına dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle de Pole-21 elektronik harp sistemi, Ukrayna’ya ait saldırı İHA’sını etkilemiş ve bunun sonucunda aracın navigasyon sistemi devre dışı kalmıştır” ifadelerine yer verildi.