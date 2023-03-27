Samanyolu Haber /Gündem / İHA saldırısı Moskova’ya yaklaştı /27 Mart 2023 11:06

İHA saldırısı Moskova’ya yaklaştı

Ukrayna’ya ait bir İHA Moskova’nın 190 kilometre güneyinde düşürüldü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Moskova’nın 190 km güneyinde bulunan Tula şehrinin Kireyevsk yerleşim yerinde Sovyet yapımı bomba yüklü Tu-141 Strij İHA’sı düşürüldü.

Patlayıcı yüklü İHA, çok sayıda evin hasar görmesine ve üç kişinin yaralanmasına yol açtı.

Sovyet devrinden kalma bin kilometre menzile sahip Tu-141 Strij İHA’sı yüklü olduğu bomba nedeniyle düştüğü yerde büyük bir çukur oluşturdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Tu-141 Strij insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, hava aracının navigasyon sisteminin Tula bölgesinde konuşlandırılan Pole-21 elektronik savunma sistemi tarafından devreden çıkarıldığını ve İHA’nın Kireyevsk bölgesinde düştüğü söylendi.

Tula bölgesinde konuşlandırılan ve S-300, Pantsir-S1 uçaksavar füze sistemleri ile Pole-21 elektronik harp sistemlerinden oluşan Rus hava savunma sistemleri grubunun o yönden gelebilecek saldırılara karşı güvenilir savunma sağladığına dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle de Pole-21 elektronik harp sistemi, Ukrayna’ya ait saldırı İHA’sını etkilemiş ve bunun sonucunda aracın navigasyon sistemi devre dışı kalmıştır” ifadelerine yer verildi.
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