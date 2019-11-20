Yandaş işadamları bu listede yok!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.





Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını istemedi, 3'üncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.





Vergi rekortmenleri listesinde yine Koç ailesinin bariz bir üstünlüğü var.





GELİR VERGİSİNDE İLK 10:

1- İsminin açıklanmasını istemedi

2- İsminin açıklanmasını istemedi

3- Mustafa Rahmi Koç

4- Şarık Tara

5- Erman Ilıcak

6- Suna Kıraç

7- Mehmet Ömer Koç

8- Mehmet Sinan Tara

9- Gönenç Gürkaynak

10-İsmi açıklanmadı





LİSTEDEKİ TEK AVUKAT





Holding patronu ve büyük şirket yöneticilerinin yer aldığı listede 9'uncu sırada bulunan ELİG Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Gönenç Gürkaynak, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Harvard Üniversitesi'nden yüksek lisans yaptı.





Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu yedek üyesi de olan avukat Gönenç Gürkaynak İstanbul, New York ve İngiliz baroları üyesi bir isim ve uluslararası arenada avukatlık yapıyor.





90 hukukçusu ile İstanbul'da faaliyet gösteren ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu'nun kurucusu olan Gönenç Gürkaynak, Twitter'ın Türkiye avukatlığını da yapıyor.





Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de lisans ve lisansüstü dersleri de veriyor.





Gürkaynak, İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapan Serra Gürkaynak ile evli.





VERGİ BEYANLARINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ





Gelir Vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti.





Kurumlar Vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.





Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına dair 2019 yılı mart ayında 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.





Gelir Vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.





İLK 100'DE 57'SİNİN ADI GİZLİ KALDI





Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi rekortmenlerinde ilk 100 isimden 57'sinin adı ve ödediği vergi tutarları kişilerin kendi isteğiyle açıklanmadı.





KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLİĞİNDE İLK SIRADA MERKEZ BANKASI VAR





2018’in Kurumlar Vergisi rekortmeni 13,5 milyar TL vergi tahakkuku ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.





TCMB'yi Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü takip etti.