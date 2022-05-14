İhaleler AKP'li damada akıyor









14 Ocak'ta gerçekleşen ihale, birkaç şirket davet edilerek yapılırken iki teklif geçerli sayıldı. İhaleyi, 1 milyon 950 bin 616 TL'ye A Z Reklam şirketi kazandı.Şirket, 18 Mart'a kadar Fatih ilçe sınırları içerisindeki kültür, sanat organizasyonlarını üstlendi.29 Mart'ta gerçekleşen ihalede ise iki şirket geçerli teklif verirken, ihaleyi 11 milyon 942 bin TL'ye Kültür Sanat Basımevi ve Reklamcılık şirketi kazandı.Şirket, 18 Nisan'dan itibaren sene sonuna kadar Fatih Belediyesi'ne bağlı kültür merkezlerinde sergi, söyleşi, festival, kurslar düzenleyecek.İki şirkette tanıdık şirketler. Kültür Sanat Basımevi ve Reklamcılık şirketinin sahibi Yusuf Harmanşa, diğer ihaleyi alan A Z Reklam şirketinin eski ortağı. 11 milyon 942 bin TL'lik ihale alan şirketin sermayesi 2 milyon 600 bin TL.2018 öncesinde ise sermayesi 1 milyon TL'ydi. Şirket daha önce de Kağıthane Belediyesi'nden 800 bin TL'ye yakın ihale kazanmıştı.İhaleyi alan diğer şirket A Z Reklam şirketinin şimdiki sahibi ise Fatih Bolcan. Bolcan, Eski AKP Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı. Aynı zamanda Eminönü Belediyesi Eski Özel Kalem Müdürü.AKP'li Bolcan'ın şirketi, 10 Ocak'ta Kağıthane Belediyesi’nden aldığı 7 milyon 189 bin TL'lik ihale ile gündeme gelmişti.Beykoz Belediyesinden de üç aylık iş için 6.1 milyon TL'lik ihale almıştı.Yine Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği gezi organizasyonu ihalesi de 3,5 milyon TL'ye Bolcan'a gitmişti.Bolcan'ın şirketi, AKP'li belediyelerden son 10 yılda 100 milyon TL'nin üzerinde ihale aldı. Fatih Belediyesinden de 15’in üzerinde ihale aldı.Bolcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.