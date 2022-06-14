İhalelerin iptali için dava açıldı

Çevreye verdiği zarar nedeniyle sık sık tartışma konusu olan kimi maden sahalarındaki ihalelerin iptali için harekete geçildiği aktarıldı.







Türkiye genelindeki 36 dernek ve platformlar ve kişilerin 699 maden sahasının ihalesinin “Anayasa’ya aykırılık” gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açtığı ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Ordu Çevre Derneği ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin de içinde olduğu ülke genelinde 36 dernek ve platformlar ve kişiler 699 maden sahasının ihalesinin “Anayasa’ya aykırılık” gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açtılar. Ordu Çevre Derneği ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin de içinde olduğu ülke genelinde 36 dernek ve platformlar ve kişiler 699 maden sahasının ihalesinin “Anayasa’ya aykırılık” gerekçesiyle iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açtılar.

HEM HUKUKSAL HEM FİİLİ MÜCADELE





Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İktidarın doğanın, yaşam alanlarının yok edilmesine ve yeraltını, yer üstünü sermayeye sunarken iklim değişikliğinin de artmasına da neden oluyor. Ekoloji dernek ve platformları olarak hukuksal süreci devam ettiriyoruz. Daha önce de ilimizde de olan çeşitli maden alanlarını kapsayan ihaleler için de dava açmıştık. Davalar devam ediyor. Şimdi de ülke genelinde 699 maden alanı ihalesine dava açtık. Bu alanlar içinde Ordu da bulunuyor” denildi.ORÇEV yönetim kurulu açıklamasında hukuksal süreç yanında fiili ve meşru mücadeleyi de sürdürdükleri vurgulanarak, “Hukuksal mücadele olmazsa olmazımız. Ancak yeterli değil. Halkımız toprağına, suyuna, tarım arazine fiili mücadeleyle de sahip çıkıyor. İktidarın ihalelerle toprağımızı, suyumuzu, tarım arazilerimizin yok edilmesine hizmet etmektedir. Maden ve enerji çalışmaları talana yağmaya dönüştü. İklim değişikliği hızlanıyor” dedi.