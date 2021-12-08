Samanyolu Haber /Gündem / İhaleyi düzenleyen değişse de THK uçakları yine ihale dışında /08 Aralık 2021 11:53

İhaleyi düzenleyen değişse de THK uçakları yine ihale dışında

Yaz aylarındaki orman yangınlarında yetersiz kaldığı için tartışma konusu olan söndürme uçakları ve helikopterleri için yeni ihaleye çıkıldı. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapacak.

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Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği yangın söndürme uçakları ve helikopterleri için yapılan yeni ihaleyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapacak. Ancak “Türk Hava Kurumu’nun (THK) envanterindeki uçaklarını devre dışı bıraktığı” gerekçesiyle eleştirilen “en az 5 tonluk su tankı şartı” ihale şartnamesindeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından uçabilir duruma getirileceği açıklanan THK uçakları, bu şart nedeniyle yine ihaleye giremeyecek.

Öte yandan amfibik uçaklar için asgari kapasite, önceki yıllarda olduğu gibi yine 5 ton olarak belirlendi. Geçen yaz yaşanan orman yangınlarında THK’nin eski yöneticileri, kuruma ait CL-215 tipi amfibik uçakların 4.9 ton kapasiteli olduğu için ihaleye katılamadığını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise THK’nin uçaklarının kapasite değil eski teknoloji nedeniyle ihaleye katılamadığını savunmuştu.

THK Kayyım Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki altı yangın uçağından dördünün revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaştıklarını duyurmuştu.
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