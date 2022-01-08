Ballı ihaleleri keşfetti, imamlığı bıraktı ‘köşeyi döndü’

1995-2002 yılları arasında imamlık yapan, 2014’te AKP Ergani Belediye Başkan aday adayı olan Abdulkadir Yıldırım’ın şirketi İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden, “Parkların Tadilatı ve Yeni Park Yapılması” adı altında 5 milyon 319 bin TL değerinde ihale aldı.



Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi, açık ihale usulüyle, 2 Kasım 2021’de “Sancaktepe İlçesi I, Bölge Mevcut Parkların Tadilatı ve Yeni Park Yapılması” adı altında ihaleye çıktı. 5 Ocak 2022’de açıklanan sonuç ilanına göre ihaleyi 5 milyon 319 bin TL teklif veren Osmanoğlu Peyzaj İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.



İhaleyi alan Osmanoğlu Peyzaj İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bugüne kadar kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 15 milyon 526 bin TL’yi buluyor.



ŞİRKETİN GEÇMİŞİ



Şirket, 2014 yılında kuruldu. 2017’de İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları ve Havuzların Bakım ve Onarım İşi Kapsamında Anadolu 14 Bölge Parkları ve Yeşil Alanlarının Bakım ve Onarım İşi”ni, 7 Ocak 2022’de ve 11 Ocak 2021’de Sancaktepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden ihaleler aldı.



Şirketin sahibi 1976 doğumlu Abdulkadir Yıldırım, Ergani İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yıldırım, 1995-1997 Malatya, 2001-2002’de Ergani’de imam olarak görev yaptı. 2001-2004 yılları arasında Ergani İmam Hatipliler Dernek Başkanlığı yaptı.



Yıldırım, 2009-2013 yılları arasında AKP İstanbul Kartal İlçe yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılında Osmanoğlu Peyzaj İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Ne tesadüfki aynı yıl, yerel seçimlerde, AKP Ergani Belediye Başkan aday adayı oldu. 2015 yılındaki genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı oldu.