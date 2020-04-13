İHA'nın 'Soylu'dan ilk açıklama' haberi yalan çıktı

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklama yaptığı “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun” ifadesini kullandığı duyurulmuştu.

İhlas Haber Ajansı kaynaklı bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı











İHA daha sonra "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çektiğini duyurdu.





İHA'dan yapılan açıklamada, "Bakan Soylu’dan ilk açıklama: 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz" denildi.





Yapılan araştırma sonucunda Ajansın Soylu'nun iki yıl önce yaptığı bir açıklamayı yeniymiş gibi geçtiği ortaya çıktı.



