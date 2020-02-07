İhaleye fesat karıştırdılar, cezaları ertelendi!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından açılan ihalelere fesat karıştırıldığına dair açılan davada mahkeme il müdürü ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığı 10 ay ila 1 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.





Sanıklar daha önce suç işlemediği için cezaları ertelenirken il müdürü Sıraç Ekin’in görevine son verildi.





TEKLİFLER FARKLI ŞARTNAME FARKLI





İŞKUR Gaziantep il müdürlüğü tarafından 2013 ve 2014 yıllarındaki araç kiralama ve servis hizmeti için açılan ihaleleri mercek altına alan müfettişler, üç ihalede tekliflerin şartnameye uymamasına karşın aynı firmaya verildiğini tespit etti.





İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü'nde ihalelerde dönen dolaplar mahkeme kararı ile tescil edilse de fâillere en alttan ceza verildi. O cezaların infazı da ertelendi.





Müfettişlerin tespitine göre, üç adet şoförlü araç kiralama için açılan iki ihale, modeli ve silindir hacmi uygun olmayan araçlarla teklif veren firmaya verildi.





Bir yıl sonra yapılan 36 aylık araç ihalesini de 486 bin liralık teklif vererek kazanan firma, aynı yıl açılan servis ihalesini de yeterli belge sunmamasına karşın 407 bin lira mukabilinde aldı.





İŞKUR İL MÜDÜRÜ SUAT EKİN İLE BİRLİKTE 11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU





Söz konusu ihalelerin başka teklif alınmadan hep aynı firmaya verildiğini kayıt altına alan müfettişler, İŞ-KUR İl Müdürü Sıraç Ekin, ihale komisyonu üyeleri ve firma ortağı 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.





İhalelerle ilgili soruşturma başlatan cumhuriyet savcısı 11 kişi hakkına "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla dava açtı.





Ekin’in ihale komisyonu başkanı olarak atadığı yardımcısı Rıza Alper ise şartnamalerdeki teknik konulara hâkim olmadığını ve düşük fiyat konusuna odaklandıkları için böyle bir sonuç ortaya çıktığını iddia etti.