İhbar telefonu ile ortaya çıkan trajedi!

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Morro do Cantagalo gecekondu mahallesinde bir kadının şuurunu kaybetmiş şekilde sokaklarda dolaştığı şeklindeki ihbarın altından iki yıllık bir kayıp hikâyesi çıktı.







6 Ekim'de yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, birkaç saat sonra söz konusu kadını perişan bir hâlde buldu. Kadının yanındaki çantasında bulunan evraklar iki yıldır kayıp olan model Eloisa Fontes olduğunu gösteriyordu.





Çantadaki ajans sözleşmeleri ve fotoğraflardan Fontes olduğu anlaşılan kadın önce karakola, akabinde hastaneye götürüldü.





Bilinci yerinde olmayan Fontes tedavi altına alındı.





Genç kadın 2014-16 yılları arasında Rus model Andre Birleanu ile evli kalmıştı. Bu evlilikten doğan yedi yaşındaki kızının velayeti ise babada bulunuyor.