İHD: Cezaevlerinde bin 334 ağır hasta var

Koronavirüs salgını sürerken cezaevlerindeki durumun kaygılara neden olduğunu kaydeden İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve mahkûmların büyük risk altında olduğuna dikkat çekti.











İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, hapishanelerdeki hastalarla ilgili hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada 2018 yılından bu yana prostat kanseri tedavisi gören hasta mahkûm Soydan Akay’ın durumu ile ilgili bilgi de paylaşıldı.





‘KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN TUTUKLULARA TEK KİŞİLİK HÜCRE TUTULUYOR’





Açıklamada 27 yıldır ülkenin değişik cezaevlerinde tutulan Soydan Akay’ın yakını Şafii Hayme’nin 1 Haziran’da şubelerine başvurduğunun belirtildi: “Soydan Akay’ın prostat kanseri yanı sıra eklem romatizması, hepatiti B ve kalp spazmı gibi rahatsızlıklarının da bulunduğunu beyan etmiştir. Soydan’ın son 2 yıldır da Silivri Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğu ve 6 aydan fazla bir süredir telefon ve görüş hakkına çıkmayarak bu durumu protesto ettiğini belirtmiştir.”





‘HASTA MAHPUSLARIN SAYILARI ARTIYOR’





Hasta tutuklu ve mahkûmların sayısında gün geçtikçe artış yaşandığına işaret edilen çıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Tahliye edilmeyen birçok kişi hastalıklarının son aşamasına gelmişlerdir. 2019 yılında sadece bölge hapishanelerinde 6 hasta mahpus yaşamını yitirdi. 2020 yılının mayıs ayında ise Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde Sabri Kaya ve Edirne F Tipi Kapalı Hapishanesinde Vefa Kartal isimli hasta mahpuslar, maalesef yaşamlarını yitirmişlerdir. Bugün itibariyle, derneğimiz tarafından tespit edilen verilere göre hapishanelerde 458’i ağır olmak üzere toplam bin 334 hasta mahpus bulunmaktadır.”





İHD Diyarbakır Şubesi açıklamada taleplerini şöyle sıraladı:





*Sağlık sebebiyle infazın ertelenmesi kararlarında cumhuriyet savcılarının takdir yetkisi kaldırılmalı, hastanelerin verdiği raporlar esas alınarak cezaların infazları ertelenmeli.





*Hasta mahpusların infaz ertelemesinin önündeki engel teşkil eden infaz kanununun 25. maddesindeki “infaza ara verilemeyeceği”ne dair düzenleme ile 107. maddenin 16 fıkrasındaki düzenleme kaldırılmalı.





*Mahpusların müddetnamelerinde yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak tahliye olabilecekleri uygun bir tarih yer almalı.





*Hasta mahpusların tahliye edilmemesinin AİHS’in 3. maddesinin ihlali olduğu hatırda tutulmalı.